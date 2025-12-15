100 heridas y un agujero en el cuello: Los escalofriantes detalles de la muerte del colaborador de Joe Exotic en Tiger King a manos de un tigre

Ryan Easley fue uno de los principales colaboradores de Joe Exotic en la serie de Netflix Tiger King. El entrenador de tigres murió el pasado 20 de septiembre a causa del ataque de uno de los felinos con los que trabajaba.

Easley se encontraba en la Reserva de Tigres Growler Pines en Hugo, Oklahoma. Los hechos se produjeron en un espectáculo en el que también estaban presentes su hija Lily y su mujer Elaine; entre muchos otros testigos.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el adiestrador ya había perdido la vida, fruto de las graves lesiones que causó el animal sobre Ryan.

Ahora, el informe de la muerte obtenido por TMZ ha arrojado algo más de luz al triste suceso. Y es que, según detalla el documento, Easley habría sufrido casi 100 heridas punzantes durante el ataque; así como un enorme agujero en el cuello.

También sufrió laceraciones profundas en el cuello, la espalda y en la parte superior de su cuerpo. Incluyendo de igual modo traumatismos por aplastamiento, punción en las vértebras cervicales y la médula espinal y contusiones en el cuero cabelludo.

Así pues, el médico forense responsable del informe de la muerte ha dictaminado que la causa de la muerte se debe a "fuerza contundente, fuerza cortante y lesiones por aplastamiento". Todo ello a causa del ataque fatal del tigre, que ocurrió aproximadamente a las 14h.

La carrera de Ryan Easley estuvo siempre marcada por su trabajo con los animales exóticos y pasó su tiempo rodeado de tigres. Y es que, según se anunció desde la Reserva de Tigres Growler Pines, "era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre" y "dedicó su vida a la protección y el cuidado de estos magníficos animales".