Eric Dane, tras su diagnóstico de ELA, falta a la reunión de Anatomía de Grey con Jesse Williams en los Emmy

Los Emmy son los premios más importantes de la televisión y, como tal, representan la ocasión perfecta para homenajear las grandes producciones de la pequeña pantalla. Un ejemplo claro de ello llegó con la reunión de Las chicas Gilmore; sin embargo, no iba a ser la única.

Los actores de Anatomía de Grey, Jesse Williams y Eric Dane, tenían previsto subir juntos al escenario para conmemorar el 20 aniversario de la serie. Dos estrellas que, por mucho que no sigan en la serie, dejaron un recuerdo imborrable en la memoria (y corazón) de los fans.

Desafortunadamente, Dane no acudió a la cita. No ha dado explicaciones al respecto; no obstante, podría estar relacionado con el diagnóstico de ELA que recibió a principios de abril. Una enfermedad que, salvo contadas excepciones, ha hecho que el actor deje de lado parte de su vida pública.

Eric Dane, actor de Euphoria | Gtres

La ilusión de sus seguidores se disparó cuando se anunció que iba a participar en la gala, junto a Jesse además. De hecho, ha sido el propio compañero de reparto el que ha hecho referencia a Dane en el evento.

"Es maravilloso", comenta Williams en la afombra roja: "Lo pasé de maravilla trabajando con él en particular. El programa ha tenido y sigue teniendo, donde quiera que vaya, un impacto emocional e intelectual realmente extraordinario".

"Es fuerte, de verdad. El tío es muy sólido, aunque tenemos que ir con cuidado", continúa el actor para determinar que "cómo hombres, tenemos que seguir cuidándonos y él ha hecho un equilibrio perfecto".

Sarah Drewk y Jesse Williams como April y Jackson en 'Anatomía de Grey' | ABC

En estas declaraciones, recogidas por Entertainment Weekly, no hace referencia directa ni a la enfermedad ni a la ausencia de Dane (todavía quedaban unas horas para ello). Tampoco cuando subió al escenario y presentó el premio a Mejor Director de Serie Dramática, ignorando el homenaje a Anatomía de Grey para entregar la estatuilla de forma convencional.

Si bien no hay ninguna confirmación del motivo de la ausencia, las palabras de Williams sugieren que Dane ha optado por cuidarse; una decisión totalmente comprensible teniendo en cuenta su delicada situación.