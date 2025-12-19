ATRESMEDIA celebra la Nochebuena y Navidad con una programación especial en sus programas y canales

Atresmedia ha preparado una programación especial en sus canales de televisión, Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries, para disfrutar en compañía de todos con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad. El lunes 22, con el sorteo del Gordo de la Lotería Nacional, dará comienzo a esta semana de festividades y, con ellas, también los contenidos especiales para afrontar la recta final del año.

Un año más, Antena 3 realizará la más completa cobertura en directo del sorteo de la Lotería de Navidad con Espejo Público y seguimiento en las páginas web de laSexta.com y Antena 3 Noticias.

El entretenimiento no puede faltar en Antena 3 con un especial familiar de La Ruleta de la suerte, Lo mejor de cada casa, Nochebuena con Tu cara me suena. Por las noches, los mejores títulos de cine en El Peliculón y la mejor ficción con La Encrucijada, Renacer y Una nueva vida. En la sobremesa, nuevas entregas de Sueños de libertad.

laSexta también celebrará la Navidad con el especial festivo de Nochebuena de Zapeando. Por otra parte, los canales temáticos de Atresmedia - Neox, Nova, Mega y Atreseries- han preparado para estas fechas capítulos tematizados de series y cine navideño y familiar.

Antena 3

En Antena 3, la audiencia encontrará un lugar en el que divertirse, emocionarse y disfrutar en familia del mayor entretenimiento de la TV. La cadena tiene preparada una programación especial que acompañará a los espectadores en estas fechas tan señaladas.

Desde primera hora del lunes 22 de diciembre, el equipo de Espejo Público se pondrá al frente del Especial Sorteo Lotería de Navidad, informando sobre los premiados, anécdotas o incidencias que ocurran a lo largo del Sorteo.

Los números podrán consultarse en la web de Antena 3 Noticias, que mantendrá cobertura en tiempo real. Además, a través de la web también estará disponible La Caja Mágica de la Lotería de Navidad. Los espectadores podrán guardar todos los números de sus décimos y el día del sorteo podrán comprobar si están premiados y con qué cantidad con un simple clic. También tienen ya a su disposición el Rastreador de la Suerte para los indecisos que aún no hayan decidido cuál es su décimo.

Nochebuena y Navidad

El miércoles 24, día de Nochebuena, La Ruleta de la suerte emitirá su especial Nochebuena. El programa de Jorge Fernández y Laura Moure dedicará este día a los abuelos. Tres concursantes tirarán de la ruleta junto a sus nietos en este día tan especial.

Aurelio y su abuela Carmen comparten la pasión por el deporte y los viajes. Con el premio, les gustaría ir junto al resto de su familia a Disneyland París. Jose María toca la guitarra. Le acompaña en La ruleta de la suerte Yolanda, fiel seguidora del Rayo Vallecano. Les gustaría organizar un viaje familiar. Martina es una de las ocho nietas de Carmen, y aún están decidiendo juntas a dónde ir con el dinero del premio: Carmen querría ir al norte de Europa, y Martina quiere viajar a Venecia y Florencia.

Pasapalabra adelantará este día su emisión a las 19:30 horas. De igual manera, Antena 3 Noticias 2 adelantará su emisión a las 20:30 horas para dar paso al tradicional Mensaje de Su Majestad el Rey a las 21:00 horas. A continuación, la cadena ofrecerá Lo mejor de cada casa; una selección con las imágenes más divertidas, impactantes, sorprendentes… de las cadenas del Grupo en 2025.

Música y espectáculo televisivo seguirán en Antena 3 de la mano de Nochebuena con Tu cara me suena, con el repaso más completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, las más emocionantes, las ganadoras, las más divertidas…

El día 25, Navidad, la cadena ofrecerá una programación de día festivo, que incluirá reemisiones de Cocina abierta de Karlos Arguiñano por la mañana y Multicine por la tarde, mientras que en Prime Time emitirá nuevos episodios de La Encrucijada, serie protagonizada por Ástrid Janer y Rodrigo Guirao.

El mejor entretenimiento y capítulos de estreno de Sueños de Libertad, Renacer y Una nueva vida

La ficción española continuará durante estas fechas siendo parte principal de la parrilla de la cadena. Así, los seguidores de Sueños de Libertad podrán disfrutar de capítulos de estreno de la serie en su horario habitual y del mejor cine en Prime Time en la noche de viernes con El Peliculón. La Ruleta de la Suerte Noche seguirá con su programación habitual en la noche de sábado.

Igualmente, Espejo Público, Cocina abierta de Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte continuarán con su emisión diaria por la mañana. Y ahora Sonsoles seguirá compartiendo con su fiel audiencia cada jornada y abriendo las puertas del programa a la calidez de la Navidad. Actualidad y el entretenimiento para disfrutar en compañía, y también se acercan días de mucha emoción con las pruebas de Pasapalabra, con Roberto Leal.

La mejor ficción extranjera, con las series turcas Renacer y Una nueva vida seguirán acompañando a sus fieles seguidores estas navidades con nuevos episodios.

laSexta

El Sorteo de la Lotería el lunes 22 de diciembre podrá seguirse en directo desde lasexta.com. Asimismo, volverá a activarse, de nuevo, el Lotómetro en lasexta.com, que permitirá dejar apuntados los números de los usuarios y recibir las notificaciones al salir del bombo, dando la posibilidad de compartir los resultados. Junto a esto, de nuevo, Al rojo vivo y las ediciones de laSexta Noticias seguurán los resultados del sorteo, celebraciones y anécdotas de los afortunados.

Un nuevo programa de Batalla de restaurantes con Alberto Chicote espera a los espectadores en la noche del martes. En esta ocasión, el formato viajará a Pontevedra en busca de la mejor empanada gallega.

Especiales navideños de Zapeando y el mejor cine en El Taquillazo

El día de Nochebuena, Aruser@s, Al rojo vivo continúan con su programación habitual en directo y Zapeando vivirá su versión más navideña el día 24 de diciembre: La IA es de gran ayuda para pedir el regalo perfecto a Papá Noel estas Navidades: ¡La versión “muñeco” de nuestros zapeanders!

Además, desde plató se realizará una conexión en directo con una elfa de Papá Noel, que es española pero ese día estará en Laponia preparando los regalos para todos los niños. Otros españoles que viven fuera nos contarán las costumbres más curiosas de las Navidades de otros países. Por otro lado, la experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, nos ayudará a poner la mesa con gusto y a comportarnos en Nochebuena como manda la etiqueta y Necko Vidal, tiktoker experto en música, analizará villancicos y tocará al violín alguno muy famoso.

Por la tarde, Más Vale Tarde emitirá su versión Take Away.

A las 21:00, laSexta dará paso al Mensaje del Rey, seguido de una recopilación de los mejores momentos de El Intermedio y, a continuación, El Taquillazo.

El día de Navidad, laSexta ofrecerá una programación de día festivo que incluye la emisión de cine por la tarde y El Taquillazo en prime time. Zapeando seguirá acompañando en directo el viernes 26 de diciembre en su horario habitual.

Nova, Neox, Mega y Atreseries también se visten de Navidad

Los canales temáticos de Atresmedia también harán sentir la Navidad con varios guiños en sus emisiones más emblemáticas con capítulos tematizados de sus series y programas.

Además, Neox apostará por el cine en la tarde de Navidad y animación para los más pequeños en horario ampliado, todos los días del lunes a domingo, desde las 6.00 y hasta las 10.00 de la mañana, en Neox Kidz.

Nova continuará con sus ya típicas Navidades Nova con el mejor cine temático en la noche de martes en prime time y con sus series diarias. El fin de semana continúa conquistando a la audiencia con capítulos de Pasión de Gavilanes.