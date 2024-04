Jennifer Love-Hewitt muestra por primera vez la cara de sus 3 hijos para anunciar este proyecto: "Ha sido una decisión muy estresante"

Jennifer Love Hewitt comenzó siendo tan solo una niña su carrera como actriz. Uno de sus mayores proyectos y por el que más se le conoce es por la serie Entre fantasmas, aunque también participó en Sé lo que hicisteis el último verano y, ahora, interpreta a Maddie Buckly en la serie de televisión 911.

Durante los últimos años la actriz ha recibido múltiples críticas por su apariencia física, como puede verse en el vídeo de arriba, pero ahora se ha animado a hacer algo que todavía no había hecho hasta la fecha: enseñarlas caras de sus hijos públicamente. A raíz de la publicación de sus memorias y más de una década después de ser madre ha decidido presentar a sus pequeños en la portada de su libro Inheriting Magic.

"¡Aquí está! ¡Mi nuevo bebé! Esta increíble portada fue hecha por un ángel Vanessa Rivera. ¡No puedo creer la suerte que tuve de conseguirla para este libro! Las madres que crean magia son especiales. Y ella es magia seguro. No puedo esperar a que lo leáis", ha compartido en su cuenta de Instagram. La portada muestra a Hewitt con sus hijos Autumn James de 10 años, Atticus James de 8 y Aidan James de 2 años: "El link para comprar el libro está en mi biografía. ¡No puedo esperar a que lo leáis y veáis cómo creáis vuestra propia magia!".

"La decisión de enseñar a nuestros hijos o no ha sido muy estresante. Pero mi marido y yo sentimos que no podíamos contar nuestra historia sin que se supiese quiénes son y cómo han hecho que nuestras vidas sean completas y mágicas", ha explicado la actriz a medios como E News.

Al parecer, el libro sigue la vida personal de Jennifer desde la muerte de su madre Patricia Hewitt en 2012: "Mis hijos también me salvaron del dolor. Son regalos de mi madre y han llenado nuestros corazones de una manera increíble. ¡Este libro es para ellos! Me sentí lo suficientemente recuperada de la pérdida de mi madre como para finalmente poder escribir sobre ello. También he visto cómo crear pequeños fragmentos de magia para mis hijos y amigos hace que nuestros recuerdos y nuestra vida cotidiana sean especiales. Quería honrar a mi madre y lo mucho que significa para mí ser madre y esta me pareció la mejor manera. Muestra mi verdadero yo. Mi versión de madre y no solo la pública, que es la que he sido la mayor parte de mi vida".

"Significó mucho en mi recuperación llorar y escribir sobre mi madre, dolía pero así la honraba, diciéndole a la gente lo especial que era y sigue siendo en mi vida. Al escribir este libro me recuperé. Pero también muestra fiestas de cumpleaños, días festivos, cómo planificarlos y algunas recetas familiares que considero especiales. Al crear mi marca, The Holiday Junkie, quería mostrar por qué soy esa persona y cómo es una mentalidad y una forma de vida y no solo una marca", termina explicando la actriz.