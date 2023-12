Jennifer Love Hewitt critica cómo fue sexualizada en Hollywood desde los 17: "Me sentía observada"

Jennifer Love Hewitt saltó a la fama siendo muy pequeña y se convirtió pronto en una de las actrices más queridas y famosas de los años 90 y los 2000. Comenzó muy joven a ser actriz participando en el programa Kids Incorporated con tan solo 10 años y pronto llegaron nuevos proyectos que hicieron que su carrera diese un importante salto. Es mundialmente conocida por haber participado en la icónica saga de terror Sé lo que hicisteis el último verano o la serie Entre fantasmas. Actualmente se encuentra interpretando a Maddie Buckly en la serie de televisión 911.

La actriz estadounidense ha sido blanco de numerosas críticas por haber subido un vídeo en el que decían verla "irreconocible". Las redes sociales se han llenado de mensajes hacia la actriz en los que se ha atacado duramente su aspecto físico. Meses después de este revuelo, la intérprete ha manifestado su descontento ante tales comentarios y ha dicho que envejecer en Hollywood es muy difícil, pero esto no ha sido lo único.

Ryan Phillips, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Geller en la pelicula I Know what you did last summer (Sé lo que hicisteis el último verano) | Cordon Press

Jennifer Love Hewitt ha asegurado en el podcast Inside of you de Michael Rosenbaum que se sintió "muy insegura y confusa" cuando se sexualizaba su cuerpo en la época en la que alcanzó el estrellato. "Me sentía observada. Sentía que tenía que ser todo para todo el mundo todo el tiempo".

Además, la intérprete de The Client List añadió que le decían que "era sexy antes de saber lo que era ser sexy". "Tengo mis momentos", ha dicho la actriz de 44 años sobre la seguridad que siente sobre su piel y el tema del envejecimiento. En lo que respecta a los comentarios hirientes de los haters en redes sociales, la actriz ha sido muy clara: "Es su problema porque tengo 44 años y así es como soy".

Estas declaraciones han llegado en un momento aparentemente tranquilo y estable para la actriz, puesto que además de estar trabajando en 911, está centrada en la familia que ha formado con el también actor Brian Hallisay y volcada en la crianza de sus tres hijos en Los Ángeles.