Jennifer Love Hewitt habla claro sobre las duras críticas a su cara y verla "irreconocible": "Envejecer en Hollywood es muy difícil"

Hace unos meses Jennifer Love Hewitt se convirtió en noticia después de publicar en su cuenta de Instagram una imagen donde mostraba su último cambio de look.

Entonces, la actriz de Entre Fantasmas escribía "lista para el otoño" en un post donde mostraba su antes y después. Pero tras ver las dos fotos que subió fueron muchos los comentarios que algunos usuarios de la red social dejaron donde decían que estaba irreconocible.

Ahora, Love Hewitt ha querido responder de forma clara a estos mensajes y dar una explicación a por qué su rostro podría estar un poco más cambiado. Aunque, Jennifer empieza diciendo en el podcast Inside of You: "Envejecer en Hollywood es realmente difícil. No puedes hacer nada bien".

"Me estaba peinando y no tenía ni una pizca de maquillaje. Entonces, puse un filtro. Realmente no lo pensé", afirma. "Un grupo de personas decía: Jennifer Love Hewitt está irreconocible así que ha recurrido a los filtros porque no quiere que sepamos lo mal que se ve ahora, a sus 40 años".

"Esto es una locura, ¿verdad?", dice de forma muy vehemente al explicar el juicio al que se ven sometidos por las redes sociales. Para después comentar que entonces ella editó el título para poner: "Mucha gente dijo que me veo diferente. Me veo igual que siempre. No podría verse más natural... Los filtros no te cambian tanto".

A lo que explica la nueva reacción que hubo a eso: "Dijeron: Bueno, ahora ella sólo se está defendiendo y ¿por qué se defiende?. Para llegar a la conclusión: "Me di cuenta de que no puedo hacer nada bien".

Y termina asegurando que es imposible no hacer caso a los trolls: "Pretender que no lo hacemos es mentira".

Ésta no ha sido la primera vez que Jennifer Love Hewitt se ha tenido que enfrentar a comentarios como estos. Cuando cumplió 44 años publicó una imagen que también se llenó de estos mensajes, como puedes ver en el vídeo de arriba.