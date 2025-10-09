Ben Affleck impacta con su dominio del español mientras elogia a Jennifer Lopez: "Habla mejor que JLo"

Antes de que su matrimonio llegara a su fin, Ben Affleck y Jennifer Lopez habían iniciado un proyecto profesional juntos: la película Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), una producción que protagoniza JLo y cuyo productor ejecutivo es Ben.

Sin embargo, su divorcio se produjo en pleno desarrollo y presentación de la película, y ahora, después de varios meses manteniendo vidas separadas la expareja se ha reencontrado en el estreno mundial de la cinta celebrado en Nueva York.

La artista y el actor no pasaron desapercibidos frente a las cámaras en la alfombra roja derrochando complicidad y compartiendo miradas que hicieron saltar las chispas.

Pero hubo otro detalle durante la premiere que llamó aún más la atención de los fans, y fue cuando el actor de El indomable Will Hunting hizo todo un discurso lleno de cumplidos hacia su exmujer en una entrevista en español.

"Es un gran honor estar aquí porque Jennifer quería interpretar ese personaje", decía Affleck. "Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo y está increíble en esta película. ¡No se la pierdan! ¡No se la pierdan! ¡Esta película es espectacular!".

Los seguidores de ambos no tardaron en comentar el inesperado gesto de Ben en redes sociales: "¡Habla español muy bien!", decía un usuario. "¡Habla mejor que JLo!", bromeaba otro.

No obstante, esta no es la primera vez que el actor demuestra su talento con nuestro idioma, ya lo ha hecho en otras ocasiones como recogía el vídeo de TikTok que se hizo viral en 2023.

Además, el actor vivió una temporada en México cuando era un niño, donde pudo aprender mucho sobre el idioma y la cultura, y que, tal y como demuestra a día de hoy, es algo que aprecia y sigue manteniendo.