Dylan Sprouse compara su infancia como actor con el "trabajo infantil" y sus consecuencias: "Entras, fichas, tienes tu cubículo"

Dylan Sprouse ha echado la vista atrás y no se ha cortado a la hora de hablar de sus primeros años en Hollywood. El actor, que empezó a trabajar con solo 8 años junto a su hermano Cole, ha comparado su infancia en la industria con el "trabajo infantil" y ha reconocido que aquella etapa todavía tiene consecuencias en su vida adulta.

Sprouse ha hablado de ello en su nuevo podcast Wildmen, que ha montado junto a su amigo el guionista y director Brendan Columbus. La conversación ha tenido como invitado a Mark Indelicato (de Betty, la fea), al que conoce desde que tenía 12 años cuando empezaron en la industria y con quien coincidió en un episodio de Hotel Dulce Hotel, y han reflexionado sobre ser actores infantiles.

Mark Indelicato, Dylan y Cole Sprouse, y Brenda Song en 'Zack y Cody' | Cordon Press

"Es trabajo infantil. Cuando trabajas y haces carrera a esa edad, algunos niños trabajaban en minas de carbón y vigilaban la puerta de las vagonetas cuando tenían 15 años; nosotros simplemente cantábamos y bailábamos. Sigue siendo trabajo infantil", ha dicho entre risas.

Sprouse también ha contado que todavía tiene "algunos obstáculos mentales como adulto que sigue trabajando ahora en la misma industria", motivo por el que tenía especial interés en hablar con Indelicato sobre cómo les ha afectado haber empezado tan pronto.

El propio Sprouse, que está esperando su primera hija junto a Barbara Palvin, se ha preguntado incluso si sigue afrontando la interpretación con la misma mentalidad con la que lo hacía de niño, como si estuviera constantemente "persiguiéndola".

"Somos supervivientes, literalmente", le ha respondido Indelicato.

Sprouse empezó a trabajar a los 8 años y siguió hasta los 17. Una década en la que, según ha explicado, desarrolló una auténtica obsesión por el trabajo.

"Es un trabajo de oficina a tiempo completo", ha comentado. Para explicarlo, ha comparado el día a día de un rodaje de televisión con cualquier trabajo de oficina.

"Lo he explicado muchas veces. Cuando trabajas en televisión, tienes un trabajo de oficina. Entras, fichas, sales, tienes tu cubículo y trabajas. Evidentemente estás en un plató y es diferente, pero son las mismas horas", ha contado.

El problema, según Sprouse, llega cuando esa rutina desaparece después de tantos años. "Cuando se acaba, queda un vacío", ha asegurado.

Y ese vacío parece estar muy relacionado con la forma en la que aprendió a valorarse a sí mismo desde pequeño.

"Como llevamos haciéndolo durante tanto tiempo, durante mucho tiempo sentí que mi autoestima estaba íntimamente ligada a mi capacidad para trabajar y estar en un plató", ha confesado.

Indelicato ha reconocido que ha vivido algo parecido y también ha hablado de la "ansiedad" que sentía cuando no estaba trabajando.

"Al menos tuve la suerte de tener un hermano gemelo que vivió exactamente lo mismo, ¿sabes?", comenta, mencionando a Cole.