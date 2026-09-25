Dove Cameron y Damiano David sorprenden casándose en traje: Detalles y looks de su boda en la Toscana

La actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David se han convertido oficialmente en marido y mujer.

Y es que la exestrella de Disney Channel, de 30 años, y el vocalista de Maneskin Damiano David, de 27, se dieron el "sí, quiero" el 24 de septiembre en el Ayuntamiento de Montalcino, en la Toscana (Italia).

Dove Cameron y Damiano David en su boda | Cordon Press

Antes de la íntima ceremonia, Cameron y David fueron fotografiados llegando al lugar en un coche clásico con grandes sonrisas y trajes blancos a juego mientras los fans se congregaban en las cercanías del lugar.

Cameron lució una espectacular propuesta de corte sartorial con una capa/chaqueta drapeada firmada por Giorgio Armani, mientras que David llevaba una bufanda de seda verde.

Dove Cameron y Damiano David en su boda | Cordon Press

Según informa TMZ, amigos y familiares estuvieron presentes cuando la pareja intercambió votos y, posteriormente, se reunieron para una celebración privada de menos de 200 personas en una finca toscana cercana bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Cameron compartió hace poco a Vogue que la pareja se ha esforzado por pasar tiempo de calidad juntos en los países del otro, dividiéndose entre Los Ángeles y Roma: "Adentrarme en mundos que no me resultan familiares y sentirme acogida: es una de las partes más importantes de mi vida. Cuando conoces gente aquí, sientes que ya los conoces de toda la vida. Ese es mi sueño. De todas formas, siempre siento que conozco a la gente. Solo quiero llegar al punto en que todos seamos amigos".

Dove Cameron y Damiano David en su boda | Cordon Press

Cameron y David se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022, donde ambos competían por el premio a Mejor Artista Revelación.

Volvieron a encontrarse en el mismo evento un año después, cuando David la invitó a ver a Måneskin durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Hicieron pública su relación en 2023 e hicieron su debut como pareja en la alfombra roja en 2024.