Encuentran muerto en un lago al primer ganador de la historia de The Voice, Ben Saunders, a los 43 años

El mundo televisivo y la industria musical están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ben Saunders, conocido por ser el primer ganador de la historia del formato La Voz en 2011.

El artista de 43 años fue hallado sin vida el pasado 15 de septiembre en el lago recreativo Rijkerswoerdse Plassen, ubicado en la localidad de Elst (en la frontera sur de Arnhem, Países Bajos), según adelantó el medio De Telegraaf.

El cuerpo fue localizado a las 13:20 horas tras la búsqueda de un hombre que lucía "varios tatuajes en la cabeza y el cuello, en los brazos y las manos".

Por el momento no se ha desvelado la causa exacta de la muerte, aunque las autoridades han confirmado que no se investiga ninguna hipótesis delictiva.

"Podemos confirmar que ayer se encontró un cadáver en un lago recreativo de Arnhem y que la policía ha descartado que se trate de un crimen", declaró la Unidad Policial del Este de los Países Bajos por correo electrónico a la revista People, añadiendo: "No divulgamos ni comentamos detalles personales".

Su pareja, Juanita, y su hijo de 9 años, Benji, han compartido un conmovedor comunicado a través de sus redes sociales: "Parafraseando a nuestro hijo Benji: Mamá, tengo un vacío en el corazón que solo está lleno al uno por ciento. Esta pérdida deja un vacío indescriptible en nuestras vidas. Os pedimos encarecidamente a todos que respetéis nuestra privacidad durante este momento tan difícil".

Asimismo, invitó a los seguidores a presentar sus respetos el 19 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas, en el estudio Craftman's Tattoo de Arnhem, donde Saunders ejerció como tatuador con más de 25 años de experiencia.

Su hermano, Dean Saunders, con quien compartió trayectoria musical y abrió el estudio Tattoo Saunders, también expresó su dolor en Instagram: "Mi querido hermano pequeño falleció hoy", escribió junto a una imagen de ambos.

"Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora mismo... qué día tan terrible para todos nosotros. Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto... Ben tenía una familia maravillosa que lo amaba muchísimo y siempre lo amará... Ben está en mi corazón y permanecerá allí para siempre", continuaba.

Marco Borsato, quien fue su coach en el programa, reaccionó publicando un vídeo del dúo que interpretaron juntos y añadiendo en otra publicación: "¡Querido y especial hombre, mi corazón está llorando! No encuentro palabras para describir el vacío que dejas".

Ben Saunders tuvo su primera aparición pública en el año 2000 tras participar en el programa de talentos Alles voor de band: Follow that dream, pasando a formar parte de la banda de pop Follow That Dream hasta su disolución en 2001.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2011 al proclamarse ganador de la primera edición mundial de The Voice of Holland, el formato original holandés. Tras su triunfo, lanzó los álbumes You Thought You Knew Me By Now (2011) y Heart & Soul (2012) antes de volcarse en su faceta como tatuador.