España lidera la producción audiovisual en Europa y The Core transforma la formación del talento que demanda el sector

España consolida su posición entre las grandes potencias de la producción audiovisual. Según el Focus World Film Market Trends, del Observatorio Audiovisual Europeo, en 2025 se situó como líder de la producción cinematográfica de la Unión Europea, con 423 producciones, un 31 % más que el año anterior, y alcanzó la sexta posición mundial, únicamente por detrás de India, Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos.

Este crecimiento se produce en paralelo a una ampliación del concepto de audiovisual. Cine y televisión conviven hoy con el streaming, los videojuegos, la animación, la producción virtual, los contenidos para redes sociales y nuevos formatos digitales, mientras la inteligencia artificial se incorpora a diferentes fases de los procesos creativos y productivos.

Con motivo del inicio del curso 2026/27, The Core School, escuela superior de audiovisuales perteneciente a Planeta Formación y Universidades, analiza cómo este nuevo escenario está modificando las competencias profesionales que demanda el mercado y, como consecuencia, la manera de formar a quienes se incorporarán a la industria durante los próximos años.

Una industria en crecimiento que demanda nuevos perfiles

Madrid ocupa una posición especialmente relevante dentro de este ecosistema. El Informe 2026 del Observatorio Audiovisual de Madrid, promovido por el Clúster Audiovisual de Madrid y elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), cifra en más de 3.600 empresas audiovisuales las presentes en la región, alrededor del 28 % del tejido empresarial audiovisual nacional, e identifica la disponibilidad de talento especializado como uno de los elementos clave para continuar fortaleciendo el sector.

Los hábitos de consumo explican parte de la evolución del sector. Uno de los fenómenos emergentes es el microdrama, un formato de ficción breve concebido principalmente para dispositivos móviles. El Nostradamus Report 2026 recoge estimaciones de Omdia que sitúan sus ingresos globales en 11.000 millones de dólares en 2025, con una previsión de 14.000 millones en 2026 y más de 20.000 millones en 2030.

La tendencia ha llegado ya a las grandes plataformas: Disney+ y Netflix han incorporado vídeo vertical a sus aplicaciones, y cada vez hay más conexión entre la industria tradicional y la economía de los creadores. Esta convergencia abre nuevas vías de producción, distribución y acceso profesional al sector.

Una formación que reproduce cómo trabaja la industria

Esta transformación de la industria se traslada al modelo educativo de The Core School "Industry Alike", que consiste en replicar los modelos y procesos de la industria, en sus aulas a través de las áreas creativas, ejecutivas y técnicas para que los estudiantes combinen especialización y una visión global de la creación, producción y distribución audiovisual.

«La industria audiovisual ya no funciona como un conjunto de disciplinas aisladas. Hoy, un proyecto puede reunir en un mismo proceso, la creación, producción, tecnología, contenidos digitales y nuevas formas de distribución. Por eso, creemos que la formación tiene que reproducir esa realidad: preparar a profesionales especializados, pero también capaces de entender cómo encaja su trabajo en el conjunto del proyecto, siendo capaces de evolucionar y trabajar con perfiles diferentes», explica Mercedes Agüero decana de The Core.

Entre las novedades del curso 2026/27 destaca precisamente el Grado Medio en Vídeo Disc Jockey y Sonido, una nueva vía de formación y primer acceso profesional al ámbito audiovisual que refleja esta apuesta por perfiles capaces de combinar distintas competencias del sector. El ciclo prepara a los estudiantes para trabajar con sonido, vídeo e iluminación y desarrollar sesiones, eventos y espectáculos en directo, así como para editar, mezclar y preparar contenidos audiovisuales.

La titulación, reconocida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Comunidad de Madrid, ofrece salidas profesionales en ámbitos como televisión, cine, radio, festivales y eventos en vivo, y permite desarrollar funciones como técnico de sonido, disc-jockey o vídeo-jockey. El currículo se completa además con módulos optativos desarrollados junto a profesionales en activo para acercar a los estudiantes las tendencias y necesidades reales del sector.

Sobre The Core

The Core es la mejor escuela de audiovisuales de España, según el último ranking publicado por el Instituto Coordenadas de gobernanza y economía aplicada. La institución educativa ofrece grados universitarios, másteres, postgrados y formación profesional en las áreas de Animación y Videojuegos, Business y Management, Cine, Contenidos, Marketing, Tecnología Audiovisual, STEM, Comunicación y Medios. La escuela dispone de recursos tecnológicos de vanguardia en sus instalaciones, ubicadas en Madrid Content City, el mayor hub de producción audiovisual de Europa, y colabora con firmas clave de la industria, como Atresmedia, Secuoya o Banijay, entre otros, destacando por su enfoque práctico.

Sobre Planeta Formación Universidades

Planeta Formación Universidades es la red internacional de educación superior del Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Egipto, Italia, Marruecos, Colombia y EEUU. Cada año, más de 160.000 estudiantes de 100 nacionalidades distintas se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades y centros de formación profesional.

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