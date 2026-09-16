Jesse Williams, de Anatomía de Grey, ya es padre junto a la española Alejandra Onieva: así crece su familia

Alejandra Onieva y Jesse Williams han dado la bienvenida a su primer hijo en común en Estados Unidos, poniendo el broche de oro a una historia de amor que ha vivido en los últimos meses algunos de sus momentos más especiales. La actriz española y el protagonista de Anatomía de Grey se convierten así en padres juntos, una nueva etapa que afrontan con la máxima ilusión y que mantiene su vida personal en el centro de todas las miradas.

Para Alejandra, hermana de Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, la llegada del bebé supone además un importante acontecimiento familiar. La actriz, conocida por sus trabajos en series como El secreto de Puente Viejo y Alta mar, ha vivido su embarazo con bastante discreción, aunque en los últimos meses no ha ocultado la felicidad que le producía convertirse en madre por primera vez.

Jesse Williams y Alejandra Onieva | Gtres

Jesse Williams, por su parte, amplía la familia y se convierte en padre por tercera vez. El actor estadounidense ya tiene dos hijos, Sadie y Maceo, fruto de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee, por lo que este bebé supone su primera paternidad junto a Alejandra. La pareja comenzó su relación después de coincidir en el rodaje de Hotel Costiera y desde entonces ha ido consolidando una relación que ha despertado una gran expectación.

Ahora, con la llegada de su bebé, Alejandra y Jesse comienzan una etapa completamente nueva lejos de los focos y centrados en disfrutar de estos primeros momentos como familia. Una feliz noticia que también llena de alegría al entorno de la actriz y, especialmente, a su hermano Íñigo y a Tamara Falcó, que suman así un nuevo miembro a la familia.