Rumer Willis agradece que a su hija Louetta no le dé miedo ser rara y la compara con sus padres: "Muy aventurera"

La familia de Bruce Willis y Demi Moore siempre se ha mostrado muy unida, sobre todo, desde que se hizo público su diagnóstico de demencia del actor.

Rumer, Scout, Tallulah mantienen una gran relación con sus padres y con Emma Heming y sus hijas con el intérprete, y nunca han ocultado lo auténticas que son, desvelando cómo se comportan en la intimidad, aunque eso les haya provocado ser criticadas.

Sin embargo, los comentarios ajenos a su familia no les ha importado y siempre se han mostrado orgullosas de lo rarunas que son. Así, Rumer ha hablado de esta característica que comparte con su familia y que ha heredado su hija Louetta, de dos años.

Bruce Willis con su nieta, hija de Rumer Willis | Instagram

La pequeña, que está atravesando los "terribles dos años", según ha comentado la actriz a People, parece haber heredado el desparpajo de su familia.

"A veces es como ver a una pequeña mini-yo, pero lo que sí diré es que es mucho más valiente que yo. Es muy aventurera", ha reconocido la intérprete en la entrevista. "Es muy curiosa, y lo que me encanta -y creo que debe ser algo propio de nuestra familia Moore-Willis- es que es muy boba y divertida, y no le da miedo ser rara".

"Me encanta eso de ella", ha añadido orgullosa. "Creo que es algo que mis padres tienen. Creo que es algo que mis hermanas y yo tenemos, y me siento muy agradecida por ello", ha compartido Rumer.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

Lo cierto es que la mayor de las hermanas Moore-Willis no es la primera vez que se sincera sobre su hija y sobre ella misma. Recientemente, comentó que esperaba que Louetta siguiera durmiendo con ella con más de 30 años, tal y como hace ella con Demi Moore: "No me parece raro".

De lo que no cabe duda es que la familia de Bruce Willis y Demi Moore ha demostrado su fuerte vínculo en diversas reuniones mientras el actor afronta el momento más complicado de su vida.