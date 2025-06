La hija de Bruce Willis, Rumer, habla del "dolor" de no poder hablar ya con su padre: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas"

Este 15 de junio se ha celebrado en Estados Unidos el Día del Padre, por este motivo Rumer Willis, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, ha dedicado un emotivo post de Instagram al actor.

En sus palabras cuenta lo duro que es para ella tener que ver cómo su padre va perdiendo capacidades, sobre todo el habla, debido a la demencia que sufre, enfermedad que padece desde hace unos años:

"Hoy es un día difícil, siento un profundo dolor en el pecho por poder hablar contigo y contarte todo lo que hago y lo que está pasando en mi vida. Por abrazarte y preguntarte sobre la vida, tus historias, tus luchas y tus éxitos.

Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías contármelo todo. Pero sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que intentaré simplemente estar agradecida, recordándome lo afortunada que soy de que seas mi papá y de que todavía estés conmigo y aún pueda abrazarte, besarte la mejilla y acariciarte la cabeza.

Puedo contarte historias. Puedo ver cómo se te iluminan los ojos cuando ves a Louetta. Estaré agradecida por cada momento que tenga contigo. Te quiero mucho, papá, feliz Día del Padre. Os mando mucho cariño a todos los que están en el barco conmigo o que han perdido a sus padres, a las madres solteras que también son papás, al futuro papá de mi bebé...", escribe junto a una galería de fotos.

Por su parte, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis y madre de sus dos hijas pequeñas, también ha escrito otra sincera carta por esta fecha tan señalada:

"Feliz Día del Padre a todos los papás que viven con una discapacidad o enfermedad, y que están siempre presentes, y a los hijos que los apoyan. Lo que Bruce les enseña a nuestras hijas va mucho más allá de las palabras: resiliencia, amor incondicional y la fuerza serena de simplemente estar presente.

Esta foto dice muchísimo. El amor se profundiza. Se adapta. Permanece, incluso cuando todo lo demás cambia.

Pero, para ser justos conmigo misma, estos días simbólicos me conmueven mucho. Hoy estoy profundamente triste. Desearía, con cada célula de mi cuerpo, que las cosas fueran diferentes para él y más ligeras para nuestra familia.

Como dicen en nuestra comunidad de personas con discapacidad física: Es lo que es. Y aunque pueda sonar desdeñoso, para mí no lo es. Me da estabilidad. Me ayuda a volver a aceptar lo que es y a no luchar contra esto a cada paso como antes.

Hoy, celebremos a los papás más fuertes, a los que están aquí y a los que nos acompañan. ¡Adelante!", concluye.

La familia del actor se ha volcado con él desde que recibieron el diagnóstico y, aunque es muy complicado tener que ver cómo un ser querido padece una enfermedad tan dura y sin cura, siempre han sido un ejemplo de resiliencia.