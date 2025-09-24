Tras la repentina muerte del actor Mike Heslin: Su marido demanda por "homicidio negligente" al hotel donde murió

El actor Mike Heslin, conocido por su participación en producciones como Operaciones especiales: Lioness o The Holiday Proposal Plan, falleció en julio de 2024 durante la celebración de su cumpleaños en Las Vegas.

Según informó su marido, Scotty Dynamo, murió como consecuencia de un "evento cardíaco repentino" tras varios días hospitalizado. El actor, de 35 años, gozaba de buena salud hasta ese momento y los médicos "no tenían explicación para lo que pasó".

Un año después, su esposo ha demandado por negligencia al personal del restaurante de la cadena hotelera donde se celebró el cumpleaños del actor.

Dynamo, ha asegurado que Heslin "había manifestado evidentes signos de emergencia médica", pero que los empleados no actuaron para auxiliarlo.

Según el documento legal, el personal habría "interferido de forma contundente" cuando un comensal intentó realizar reanimación cardiopulmonar.

Además, según el informe, no se recuperó un desfibrilador externo automático, a pesar de que existía uno en las instalaciones y amigos del actor fueron "retirados a la fuerza" del lugar y "amenazados con arrestarlos" cuando intentaron ayudar.

Los amigos de Mike también han acusado al personal de "exigir" que eliminasen los vídeos que intentaron grabar para tener evidencias del incidente.

Scotty ha asegurado que la muerte de su marido se trata de "un resultado directo y próximo de los actos y omisiones de los demandados" y ha reclamado más de 30 mil dólares por daños y perjuicios.

La empresa, por su parte, ha declarado a Page Six: "Estas afirmaciones no se ajustan a los hechos y responderemos a través del proceso legal".

De momento, el caso se encuentra en proceso judicial y, según informa Las Vegas Review Journal, en el cual MGM Resorts enfrenta 5 cargos: por muerte negligente; pérdida de consorcio; negligencia; contratación, retención, capacitación y supervisión negligentes; y negligencia grave.