Francia Raisa desvela si se arrepiente de donarle un riñón a Selena Gomez y quién dio el primer paso en su reconciliación

La comentada polémica entre Francia Raisa y Selena Gomez comenzó después de que la cantante asegurara que su "única amiga en la industria" era Taylor Switf, lo que provocó la dolida reacción de la actriz y que la dejara de seguir en redes sociales.

Las comunidades fan de ambas estrellas se enfrentaron, con hirientes comentarios hacia Raisa, en gran medida. Y es que, aquellas palabras resonaron mucho debido a que años atrás la intérprete donó uno de sus riñones a Gomez, su gran amiga en ese momento.

La cantante se defendió de las críticas pidiendo perdón a todas aquellas personas que no mencionó, pero la guerra ya estaba servida. Tras un año marcado por las tensiones entre ambas, finalmente arreglaron la disputa y sellaron la reconciliación saliendo a cenar juntas.

Ahora, una vez está resuelto su mediático conflicto, Raisa ha hablado en una entrevista para USA Today, en la que ha dado más detalles de lo que significó para ellas su enfado.

Francia Raisa y Selena Gomez de vacaciones | Gtres

"No pasó nada, y si nos preguntas a cualquiera de nosotras, no sabemos qué pasó", dijo la intérprete de de 35 años. "Pero necesitábamos ese tiempo separadas", aseguró sobre que no hubo ninguna razón en concreto, a pesar de que su padre apuntara a problemas de alcohol como detonante del conflicto.

"Ella y yo todavía nos estamos conociendo de nuevo", concretó, señalando que el distanciamiento fue bueno para su relación. Raisa continuó sin poder creerse cómo despertó tanto interés público su amistad, calificándolo de "locura"

Sin embargo, una de las mayores revelaciones que ha dado ha sido en torno a cuál de las dos dio el primer paso para solucionar su problema: "No sé por qué el universo decidió ese momento... Entonces ella extendió la mano y dijo: 'Hablemos'".

"Y obviamente, ya sabes, le di un riñón a la chica y durante años y años y años me preguntaron: '¿Te arrepientes?' y yo digo: 'No, la relación siempre ha estado ahí'", dijo Raisa. "Sólo hubo una pelea", sentenció, aunque también indicó que llevaban sin hablar mucho los últimos seis años.