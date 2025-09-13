Antonia San Juan da los detalles de su tratamiento contra el cáncer: "Voy a poner todo de mi parte para ponerme buena"

Hace unos días, la actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que padece cáncer y que por ese motivo se alejará de los escenarios para su tratamiento. Sin embargo, recientemente informaba a todos sus seguidores que va a seguir con su obra de teatro adelante.

La intérprete canaria, de 64 años, explicaba que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado esta enfermedad y ahora ha dado más detalles.

"Ya me han dado el diagnóstico. El lunes me van a hacer un PET-TAC de todo el cuerpo, a ver si las células han viajado por la linfa. El martes ya empiezo con la quimioterapia, con ciclos de cada tres semanas y termino a principios de marzo. Con ganas y es lo que hay", ha revelado en su perfil de Instagram.

"Si ya me cuidaba, ahora me cuido más", ha asegurado, añadiendo que "voy a seguir yendo a mi gimnasio y voy a seguir ilusionada con la vida".

"Voy a poner todo de mi parte para ponerme buena y voy a seguir con mis funciones", ha explicado con optimismo.

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia comentaba que le han advertido que se le va a caer el pelo: "El pelito... ¡Lo que me preocupa a mí el pelito! A mí lo que me preocupa es curarme. Hay pelucas monísimas que te las pones y ya está".