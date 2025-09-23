Muere por el ataque de un tigre uno de los cuidadores de Joe Exotic en Tiger King

Ryan Easley fue uno de los trabajadores y cuidadores que trabajó junto a Joe Exotic en la miniserie documental de Netflix Tiger King, que se estrenó en la plataforma en 2020.

El dueño de un zoo, rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de grandes felinos, es acusado de contratar a un sicario. Basada en hechos reales, rezaba la sinopsis.

Ahora, Ryan Easley murió el 20 de septiembre debido al ataque de un tigre en la Reserva de Tigres Growler Pines en Hugo Oklahoma.

Según Terry Park, sheriff del condado de Choctaw, Easley estaba actuando con el tigre cuando algo salió mal y lo atacó, recoge el medio KXII. Easley no respiraba cuando llegaron los agentes.

Además, desde la página de Facebook de Growler Pines Tiger Preserve han emitido un comunicado informado de la muerte del cuidador:

"Con profundo dolor confirmamos la trágica pérdida de Ryan Easley, quien perdió la vida en un accidente con un tigre bajo su cuidado en la reserva de tigre Growler Pines Tiger el 20 de septiembre de 2025.

Ryan era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre. Su amor por los animales, especialmente Big Cats, era evidente en todos los aspectos de su vida. Dedicó su vida a la protección y el cuidado de estos magníficos animales, y creyó profundamente en la misión de Growler Pines: proporcionar un hogar seguro y enriquecedor para siempre para los animales bajo su cuidado.

Growler Pines era algo más que un lugar de trabajo para Ryan, era su vocación, su pasión y el propósito de su vida. Su coraje, compasión y compromiso inquebrantable con la vida salvaje nunca serán olvidados.

Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la belleza y la impredecibilidad del mundo natural. Ryan entendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor. Los animales bajo su cuidado no eran sólo animales para él, sino seres con los que formó una conexión: uno arraigado en el respeto, el cuidado diario y el amor.

Su legado seguirá viviendo en las vidas que tocó, los animales que protegió y el ejemplo que dio para otros que dedican sus vidas a trabajar con la fauna.

Pedimos privacidad y compasión por su familia durante este momento increíblemente difícil. En este momento todos los tours y encuentros serán cancelados hasta nuevo aviso".