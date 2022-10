Eduardo Rosa, su desgarradora despedida a Beatriz Álvarez-Guerra, fallecida trágicamente: "Teníamos un futuro"

Despedirse de alguien a quien quieres nunca es fácil y aún menos si lo haces para siempre. Eduardo Rosa y Beatriz Álvarez-Guerra tenían una amistad que luchaba contra viento y marea, pues siempre se tenían el uno para el otro.

El 4 de octubre Eduardo Rosa recibió la llamada que lleva llorando toda la semana. Un trágico accidente de coche se había llevado a su gran amiga y actriz de 'Los Inocentes' y 'Todo al Rojo'. Puedes ver cómo fue el accidente en el vídeo de arriba.

Con una emotiva carta, el actor de 'La casa de las flores' se ha despedido ahora de Beatriz Álvarez-Guerra: "Mi amor. Mi vida. Mi reina".

La emotiva despedida de Eduardo Rosa a Beatriz Álvarez-Guerra

"Hace unos días, Bea y yo discutimos", empezaba la carta. Sin embargo, en su momento de "fragilidad", Bea "apareció por sorpresa" y le dijo que siempre iba a estar "en las buenas y en las malas".

"Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría", escribía emocionado.

Define a su gran amiga como "una mujer de bandera, que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto".

Recibir aquella llamada fue un jarro de agua fría, pues significaba que la había perdido para siempre. "Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte", escribía roto de dolor.

Unas palabras que traspasan el texto y que vienen acompañadas de muchos sueños: "No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro, 4 hijos que tener y una vida que soñamos".

"No sé cómo digerir esto. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir", recordaba el fatídico accidente.

"Que te quise y te querré hasta que me desplume. Cumpliré lo que te prometí, todo lo que te prometí", terminaba Eduardo Rosa.