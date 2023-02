Angy Fernández aclara sus palabras sobre su "difícil profesión": "No quiero dar pena solo contar mi realidad"

Angy Fernández es una de las jóvenes más polifacéticas del mundo del espectáculo, pero es cierto que hace años que no está tan presente en la industria de la música.

La querida actriz de 'Física o Química' por ser siempre muy sincera en sus redes sociales y por sus honestas reflexiones sobre temas como la salud mental o la enfermedad por la que estuvo ingresada hace unas semanas, como puedes ver arriba.

Hace unas horas lo hacía también hablando claro sobre por qué no está tan presente en la música, en unos tuits que más tarde ha terminado borrando. Todo ha sido justamente coincidiendo con la primera semifinal del Benidorm Fest, al que en un principio iba a presentarse este año y finalmente no pudo ser, según explicaba ella misma, por su participación en 'Godspell' en el teatro.

"He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerara actriz. No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso. Una profesión difícil. (ya estoy reinventándome, tranquis). Esperar en casa a que suene el teléfono NO ES UNA OPCIÓN", confesaba.

Después de que muchos se hicieran eco de sus palabras y se preocuparan con ella, Angy ha terminado borrando su mensaje pero haciendo una nueva reflexión con la naturalidad que acostumbra y aclarando sus palabras.

"Ayer subí una serie de tweets que ha hecho que me llamen de programas y periódicos para que contara la "dura situación" que estoy viviendo. No estoy en la m*erda, solo quería ser escuchada. De hecho, estoy enamorada y sin parar de crear. Podría aprovechar que saco single", reconocía de nuevo con un emoji de risa.

Con esto Angy contextualizaba este hilo donde se queja de ser "tan impulsiva" por el revuelo que han causado sus palabras.

"No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien", explicaba.

"Ayer estaba triste y conté el por qué, porque es mi realidad y creo que lo hice porque me gustaría que me leyera un director o directora y me probara para su peli", afirmaba de nuevo con su gran honestidad.

"A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañerxs. Las he tenido. Muchas, y que pena que a veces no fuera consciente. Ojalá nos pudieran ver a todxs en los castings", termina.

Sus mensajes han vuelto a recibir el apoyo de amigos y fans, que saben de sobra lo complicada que es la profesión.