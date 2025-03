Actores con Onlyfans: de Harry Potter y Disney Channel a ganar dinero con contenido para adultos

Los caminos de la fama son inescrutables. Y del mismo modo que te pueden llevar a las alfombras rojas y al estrellato mundial, también pueden conducirte a otros lugares más insólitos. Entre ellos, las páginas para adultos. Onlyfans nace en 2016 con una idea diferente a lo que es hoy día: como su nombre indica, pretendía ser un punto de encuentro entre ídolos y fans (algo a medio camino entre una red social y un club de fans) donde los seguidores pudiesen acceder a contenido exclusivo previo pago.

Sin embargo, en 2018 adquirió el 75% un empresario, Leonid Radvinsky, también propietario de un sitio online de webcams eróticas y fue él quien dio un giro al concepto de la plataforma, que se enfocó principalmente en creadores de contenido pornográfico que venden sus fotos y vídeos ya sea bajo suscripción mensual o como pago único. Y, claro, siendo uno de los sitios más famosos de internet, es normal que allí hayan ido a parar también algunos populares del cine o la televisión para sacarse un dinerito.

De Disney a lograr récord en OnlyFans

Bella Thorne | Getty Images

Bella Thorne se dio a conocer ante el público con la serie Shake It Up de Disney Channel (junto a Zendaya) y posteriormente con otras como Famous in Love. Y en 2020 sorprendió con su salto a OnlyFans, que llegó a la plataforma como un terremoto: logró un millón de dólares en solo 24 horas, lo que supuso un récord, aunque generó una doble controversia. Por un lado, trabajadoras sexuales de la plataforma se quejaron de que Bella estaba acaparando su mercado. Por otro, muchos usuarios reclamaron su dinero de vuelta, ya que en su perfil solo había contenido en ropa interior y no explícito. Ella comentó que quería eliminar el estigma que hay sobre el sexo en general y normalizar el uso de esta plataforma en particular.

Un lobo arrepentido

Tyler Posey | Getty

También dio su salto a Onlyfans una expareja sentimental de Thorne, Tyler Posey, conocido sobre todo por haber protagonizado la serie Teen Wolf, donde salía constantemente sin camiseta. Él aseguraba que le encantaba estar desnudo y, de hecho, tenía bastantes fotos en su cuenta de Instagram enseñando el trasero, así que la transición a OnlyFans se dio de forma natural. Sin embargo, tiempo después de empezar a publicar ahí, afirmó que no le gustaba demasiado. "OnlyFans es extraño. Es realmente agotador mentalmente. Te sientes como un objeto. Me esfuerzo al máximo para ser lo más artístico posible con el contenido que publico porque no quiero que sea solo pornografía", dijo a E News en 2021.

De Harry Potter a Onlyfans

Jessie Cave y Rupert Grint en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Una incorporación reciente a la comunidad de Onlyfans es la de la actriz Jessie Cave, conocida en el universo Harry Potter por haber interpretado a Lavender Brown en las tres últimas películas de la saga y a la que también hemos visto en series como Black Mirror o Industry. Cave, que tiene una melena rubia larguísima, dice que su nicho será precisamente ese, el contenido sensual relacionado con el pelo largo al estilo mormón. Eso sí, aclara que no realizará contenido sexualmente explícito, pero sí "podría estar en ropa interior".

La actriz de Los Soprano que salvó su casa

Drea de Matteo | Gtres

"OnlyFans me salvó la vida, al 100%. No puedo creer que esté diciendo esto, pero de verdad nos salvó", revelaba Drea de Matteo en 2024. Un año antes, la actriz de series como Los Soprano y Mujeres Desesperadas, se sumó a la plataforma debido a un mal momento económico que atravesaba: dice que solo le quedaban 10 dólares en la cuenta bancaria y estaba a punto de perder su casa por ejecución hipotecaria. "Si alguien quiere condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca se encuentre en la situación en la que yo estuve, teniendo que cuidar a dos niños pequeños", explicó, "Al mismo tiempo, perdí a mi madre, y mi otra madre, que tiene demencia, se quedó sin dinero para su cuidadora. No sabía qué hacer". Aseguró que pudo saldar su deuda "en cinco minutos".

The Real Housewives of OnlyFans

Denise Richards | Getty Images

Chica Bond en El mundo nunca es suficiente y actriz en películas como Juegos salvajes o Starship Troopers, Denise Richards siempre ha sido una celebridad no solo por su trabajo sino también por su vida personal, siendo posteriormente una de las estrellas del reality The Real Housewives of Beverly Hills. Con el también actor Charlie Sheen tuvo a dos de sus hijas, Saman Katho y Lola Rose, la primera de las cuales se abrió una cuenta en OnlyFans y, al ver que ganaba unos 800.000 dólares mensuales, Denise decidió seguir sus pasos. Según el medio InTouch, ella logró ganar hasta 2 millones de dólares al mes en esta página para adultos y señalaban también que su entorno no veía con buenos ojos que ella aprobase que su hija se dedicase a esta actividad.

El galán de telenovela

Y más o menos de la misma quinta que Drea de Matteo y Denise Richards (que tienen 53 y 54 años respectivamente) es el actor venezolano Fernando Carrillo (de 59), conocido por haber sido el galán de la telenovela Abigaíl a finales de la década de los ochenta. En una entrevista en el programa de televisión La Mesa Caliente afirmaba que estaba sorprendido por el nivel de ingresos que lograba y decía que era equivalente a los grandes contratos como actor que se hacían en los años noventa o dos mil, pero con la diferencia de que "solo se trabaja cuatro días al mes en vez de 28". Aclaraba que seguía compaginando esta actividad con la interpretación y que sentía que "no hay nada de lo que me avergüence, son producciones bien hechas".