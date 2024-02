Drea de Matteo, actriz de Los Soprano y Mujeres desesperadas, habla sin tapujos sobre su cuenta de OnlyFans: "Me salvó la vida"

La actriz Drea de Matteo es reconocida por su papel como Adriana La Cerva en Los Soprano, por el que obtuvo un Emmy, y por su participación en Mujeres desesperadas. Si bien en su carrera como actriz ha vivido siempre bien y tranquila, con la llegada de la pandemia todo dio un giro inesperado. La intérprete se negó a ponerse la vacuna contra el COVID y eso le costó que no se le contratase como actriz en muchas producciones, hasta el punto de llegar a quedarse con nada más que 10 dólares en su cuenta bancaria.

Dada la precaria situación en la que se encontraba, Drea terminó por abrirse una cuenta en OnlyFans y, ahora, ha contado a Daily Mail todo lo que sucedió y cómo esta red social de pago, conocida principalmente por la venta de contenido erótico, le ayudó a salir del pozo en el que se encontraba.

"Nos salvó. OnlyFans me salvó la vida, al 100 por ciento. No puedo creer que esté diciendo eso, pero realmente nos salvó", ha dicho la actriz. "Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca te encuentres en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños pequeños. Salvó mi casa de muchos años que era muy importante para nosotros. Y más allá de todo eso, me ha dado suficiente dinero para poner en marcha y financiar ULTRAFREE", ha dicho refiriéndose a su nueva marca de ropa.

"Me pusieron en situación de embargo y mi casa se había inundado, así que estaba tratando de venderla rápidamente. Quería intentar venderla antes de que me la quitaran. Al mismo tiempo perdí a mi madre, y mi otra madre, que tiene demencia, se había quedado sin dinero para su cuidador. No sabía ni por dónde me daba el aire". Tras esto, ha contado que se abrió la cuenta y comenzó a ganar grandes cantidades de dinero: "Seguí subiendo mas fotografías. Yo estaba como, 'mierda'. En cinco minutos pude pagar a compass real estate, que se quedó con la venta de mi casa".

Sobre si quería hacerlo ha dicho: "Lo hice, pero no quería hacerlo. Me criticaron mucho por hacerlo y se volvió jodidamente viral y la gente se volvió loca. Quiero decir, la premisa original para abrir Onlyfans era que Robbie y yo íbamos a hacer un podcast allí que fuera controvertido. Queríamos ponerlo detrás de un muro de pago para que no fuera destruido en los medios por ello. Eso era lo que iba a ser originalmente, ya sabes, como con él frotándome los pies porque tienes que agregar un poco de eso para Onlyfans".

Tras contar cómo fue el inicio, de Matteo ha continuado contando: "Sienta bien ver esas fotos. Pueden haber sido retocadas aquí y allá, pero la verdad es que me graban en vídeo en directo cuando hacemos la sesión de fotos para que los fans puedan verlo en tiempo real. En general me veo bien, y lo mejor es que llego a tener más peso. No me veo bien en las fotos si soy delgada. Antes de la sesión de fotos, puedo comer y comer. Puedo aumentar mi volumen para lucir mejor. Solo estamos cargando el cuerpo de carbohidratos. Simplemente soy una dama italiana en el mundo, comiendo espaguetis, pasta y bistec. Quieres que tus tetas y tu culo sean grandes. ¡De lo contrario, las fotos son un aburrimiento!".

Como OnlyFans le ha permitido comenzar su propio negocio, la actriz ha contado de qué va: "Vamos a hacer muchas cosas de tirada limitada, porque algunas de ellas están hechas a mano en nuestro patio trasero". Sobre el concepto de la marca de ropa ha dicho: "Libertad de cualquier cosa que te haga sentir enjaulado, ya sea una enfermedad mental o física o una ideología. Dios sabe que las ideologías impulsadas en los últimos tres años no han ayudado a la sociedad. El merchandasing se trata de no dejar que te digan quién eres, ya sabes quién eres pase lo que pase. No dejes que nadie te haga sentir pequeño, no necesitas un movimiento, solo necesitas ser libre".

Así ha sido como Drea de Matteo ha contado cómo le ha cambiado la vida desde que se abrió su cuenta de OnlyFans y cómo a través de la pantalla ha conseguido el dinero que necesitaba para salir adelante e incluso para emprender.