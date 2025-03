La actriz de Harry Potter Jessie Cave, novia de Ron Weasley, se abre un OnlyFans para pagar sus deudas: "Es solo un fetiche"

Todos conocimos a Jessie Cave como Lavender Brown en las películas de Harry Potter, donde su personaje mantuvo una relación sentimental con el icónico Ron Weasley, pero no duró mucho. Tras años separada de la franquicia, Cave ha hecho una confesión que ha dejado impactados a sus fans.

La actriz ha dado una entrevista donde admite: "Estoy lanzando un OnlyFans", pero aclara que "no es uno sexual". Según comenta, muchas personas asocian esta red social a contenido sexual explícito, pero que no solo muestra ese tipo de contenido. "Es solo un fetiche. Fetiche no necesariamente significa sexual", explica en su podcast Before We Break Up Again junto a su pareja Alfie Brown con el que tiene 4 hijos. La cuenta será para su pelo. Sí, su larga cabellera ofrecerá "los mejores sonidos de pelo", y "cosas muy sensuales".

Pero Cave ha querido dar más información al respecto en su cuenta Substack, donde expresa: "Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Poner la casa a salvo, cubrir el papel tapiz con arsénico/plomo, construir un techo nuevo, etc". Entre otros de los objetivos que tiene la actriz con su cuenta en OnlyFans se encuentra el "salir de deudas" y "dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes invertí: amor propio".

"¿Fueron mis años de convenciones de Harry Potter en realidad una investigación?", se pregunta burlona. "(Siento) que estoy haciendo algo malo, algo un poco jodido. Me gusta eso. Romper con el manual de la buena actriz".

Si bien la franquicia de Harry Potter dio a conocer a Cave, no ha sido su único proyecto como actriz. También ha aparecido en películas como Grandes esperanzas y en la exitosa serie de televisión Black Mirror.

Parece que la red social OnlyFans está siendo una vía rápida y factible de ganar dinero para muchos actores en los últimos años, como la actriz de Los Soprano Drea de Matteo o la estrella de Los Magos de Waverly Place, Dan Benson.