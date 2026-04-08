Zendaya confirma que Euphoria terminará con su temporada 3: "Se acerca el cierre"

Zendaya atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera, con varios estrenos importantes previstos para este año y la intención de tomarse un respiro después. En ese contexto, la actriz ha dejado caer lo que muchos fans temían: Euphoria podría terminar con su tercera temporada.

Durante su paso por The Drew Barrymore Show, Zendaya ha sido clara cuando le han preguntado directamente si esta sería la última entrega de la exitosa serie de A24: "Creo que sí", afirma, antes de añadir una frase que no deja lugar a dudas: "Se acerca el cierre".

Aunque HBO no ha confirmado oficialmente el final de la serie, lo cierto es que la idea lleva tiempo sobre la mesa. Incluso desde la propia cadena se había insinuado que esta tercera temporada podría servir como conclusión natural para la historia de Rue y el resto de personajes.

El contexto también apunta en esa dirección. El reparto, con nombres como Sydney Sweeney o Jacob Elordi, se ha convertido en uno de los más demandados de Hollywood, lo que complica la continuidad del proyecto a largo plazo.

La temporada 3, que se estrena el 12 de abril, llegará además con importantes cambios narrativos. Entre ellos, un salto temporal de varios años que aleja a los personajes del entorno adolescente y los sitúa en una nueva etapa de sus vidas.

Zendaya, por su parte, ha querido poner el foco en lo emocional. La actriz ha reconocido el enorme impacto que ha tenido interpretar a Rue, un personaje que le ha enseñado "empatía" y "redención", y que ha marcado un antes y un después en su carrera.

Zendaya en la temporada 2 de 'Euphoria' como Rue | HBO

Así, aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que Euphoria se prepara para su despedida. Y según su protagonista, no será un final cualquiera: será un cierre pensado para poner punto final a una de las series más influyentes de los últimos años.