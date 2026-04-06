Zendaya anuncia que "desaparecerá" tras el año más intenso y decisivo de su carrera: "Voy a esconderme"

Zendaya está a punto de protagonizar uno de los años más importantes de su carrera… pero también tiene claro que después hará una pausa. La actriz ha revelado que planea "desaparecer durante un tiempo" tras el aluvión de estrenos que tiene programados.

El motivo es tan claro como sorprendente: teme la sobreexposición. La propia Zendaya ha reconocido en una reciente entrevista con Fandango para promocionar su próxima película: The Drama, que le preocupa que el público "se canse de verla" tras aparecer en múltiples proyectos en muy poco tiempo.

Y no es para menos. Solo en 2026, la actriz estrenará varias películas importantes como The Drama, además de grandes blockbusters como SpiderMan: Brand New Day, Dune: Part Three o The Odyssey, sin olvidar el regreso de la serie Euphoria.

Este calendario la convierte en una de las figuras más omnipresentes del año en Hollywood, algo que ella misma reconoce con humor… pero también con cierta preocupación: "Espero que no os canséis de mí", ha bromeado la interprete.

Por eso, su plan es claro: dar un paso atrás. La actriz quiere tomarse un descanso, alejarse del foco mediático y recargar energías tras este año tan exigente.

No sería la primera vez que Zendaya demuestra una estrategia muy calculada con su carrera. A lo largo de los años ha elegido cuidadosamente sus proyectos, alternando cine independiente con grandes franquicias, lo que le ha permitido consolidarse como una de las actrices más respetadas de su generación.

Ahora, tras un 2026 que promete ser histórico para ella, parece que su siguiente movimiento será justo el contrario: desaparecer… para volver más fuerte.