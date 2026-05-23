Erin Moriarty (The Boys) cuenta su pesadilla tras sufrir la enfermedad de Graves: "La muerte me parecía un alivio"
Tras el final de The Boys, Erin Moriarty se ha sincerado en un ensayo sobre el infierno que pasó durante su diagnóstico de la enfermedad de Graves, asegurando que se "estaba preparando para la posibilidad de morir".
La actriz Erin Moriarty, conocida por su papel de Luz Estelar en The Boys, reveló hace casi un año que sufría la enfermedad de Graves-Basedow, un trastorno autoinmune que afecta a la tiroides, pudiendo dañar distintos órganos.
Desde entonces, la intérprete ha hablado sobre este duro proceso que empeoró su salud mental y física, coincidiendo con el rodaje de la última temporada de The Boys.
Así, tras el final de la serie de Prime Video, la actriz se ha sincerado en un ensayo en la revista Time acerca de los que fueron los peores momentos de su vida.
Moriarty ha comentado que todo comenzó en septiembre de 2023, cuando tenía 29 años, manifestándose esta enfermedad como "una fatiga profunda" que con el tiempo se volvió "incapacitante" y llegaba a dormir 19 horas seguidas.
"Los cambios de humor que había experimentado años antes se intensificaron. Mis manos y pies se debilitaron y entumecieron tanto que caminar empezó a parecer peligroso. Desarrollé palpitaciones y dolor urinario persistente. Pero el síntoma más aterrador de todos fue el deterioro cognitivo. Mi memoria a corto plazo se deterioró tanto que aprender incluso frases sencillas se volvió difícil, lo cual era aterrador cuando estás rodando un programa de televisión", ha contado.
La actriz ha señalado que los médicos barajaron posibles diagnósticos como "síndrome posanticonceptivo, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, depresión clínica, fatiga crónica, parásito intestinal, agotamiento, síndrome del intestino irritable", mientras ella se daba cuenta "de la manera más dolorosa, que una mujer con problemas médicos rara vez es considerada creíble".
"A las mujeres a menudo se nos enseña a desconfiar de la gravedad de nuestro propio dolor. Yo también lo hacía", ha explicado, añadiendo que cuando rodaba la última temporada de The Boys, "me perdí a mí misma".
"Los síntomas de mi enfermedad, aún sin diagnosticar, crearon una distancia entre yo y el personaje al que había dedicado años de mi vida. La memoria me fallaba. Sentía mi cuerpo extraño. Mi presencia emocional, algo que siempre había protegido y valorado profundamente como actor, se volvía cada vez más difícil de alcanzar", ha asegurado en la carta abierta.
"Las enfermedades autoinmunes rara vez se manifiestan de la misma manera en todas las personas. La combinación de síntomas que experimenté no aparece en listas coherentes en internet, lo que no hizo más que aumentar mi enorme confusión y miedo en aquel momento. Finalmente, mis médicos me derivaron a un neurólogo. Para entonces, ya me estaba preparando para la posibilidad de morir. Sentía tanto malestar que la idea de la muerte me parecía un alivio. La muerte me resultaba menos aterradora que vivir en ese estado indefinidamente".
"Estaba atravesando el infierno físico de una enfermedad crónica en público. Hacerlo en privado ya es bastante duro emocionalmente, pero que mis síntomas físicos fueran objeto de especulación, trivialización y desestimación fue devastador", ha recordado sobre las críticas que ha recibido en los últimos años.
"Entonces, un día de mayo de 2025, mientras estaba trabajando filmando la recta final de la última temporada, mi endocrinólogo me envió un correo electrónico con una sola frase: '¡¡TENEMOS UNA RESPUESTA!! ¡¡PUEDO AYUDARTE!!'. El correo llegó después de semanas de pruebas y citas con especialistas, que culminaron con la prueba de anticuerpos que finalmente confirmó el diagnóstico: enfermedad de Graves, una afección autoinmune causada por una tiroides hiperactiva. Ese fue el día en que mi vida comenzó de nuevo. No porque lo solucionara todo al instante, sino porque finalmente dio forma al caos. Le dio palabras al sufrimiento que había durado años. Me dio una respuesta", ha rememorado.
Sin embargo, Erin ha desvelado que ni siquiera el tratamiento fue suficiente, ya que el 1 de agosto de 2025 fue hospitalizada tras una grave crisis de salud mental: "Había estado desregulada hormonalmente, con deterioro cognitivo y psicológicamente desconectada durante tanto tiempo que la recuperación no me trajo paz. Me trajo claridad. Y para mí, la claridad llegó cargada de dolor".
"Pasé al menos dos años de mi vida físicamente presente pero mentalmente inaccesible. Mi dolor me golpeó tan fuerte que hubo un momento en que no estaba segura de poder soportarlo", ha terminado por relatar la actriz, que espera que su transparencia ayude a las personas a no guardar silencio sobre sus dolencias.
