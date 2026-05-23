Hallan los restos del actor Stewart McLean a los 45 años tras su desaparición: la policía cree que fue asesinado

El actor canadiense Stewart McLeanfue hallado muerto después de que la Real Policía Montada de Canadá anunciara el pasado jueves 21 de mayo que su desaparición, reportada desde el 18 de mayo, se había convertido en una investigación por homicidio.

En las siguientes horas, los agentes informaron que los restos de McLean, de 45 años, fueron encontrados en la zona de Lions Bay, según People.

"Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean. Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta y con un sentido del humor increíble. Muchos directores de casting se han puesto en contacto con la familia de Stew y con nuestra agencia para expresar sus condolencias, y todos los mensajes coinciden: era una persona maravillosa y lo mucho que lo echaremos de menos", ha escrito Lucas Talent, su agencia de representación, en Facebook.

El 18 de mayo, la Policía Montada recibió una denuncia por desaparición, ya que el actor no había sido visto desde el 15 de mayo. "La Policía Montada de Squamish inició una investigación y, a través de las pesquisas realizadas, descubrió pruebas que llevaron a los investigadores a creer que el Sr. McLean fue víctima de un homicidio", señalaron los investigadores según han recogido The Hollywood Reporter.

McLean fue conocido principalmente por aparecer en series como Un lugar para soñar (Virgin River), de Netflix, Arrow, Viajeros, The Killer Inside: The Ruth Finley Story o Cara feliz: La historia de un asesino en serie.