A rey muerto, rey puesto: Primer avance de Vought Rising, nuevo spin-off de The Boys con Jensen Ackles

The Boys acaba de despedirse tras 5 temporadas pero el universo creado por Eric Kripe sigue expandiéndose con otro spin-off.

Vought Rising, la nueva serie precuela ambientada en el universo de The Boys, ha mostrado sus primeras imágenes en un teaser que adelanta el tono oscuro y violento de esta nueva historia protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash. La ficción, cuyo estreno está previsto para 2027, explorará los orígenes de Vought International en plena década de 1950.

La serie profundizará en los inicios de la corporación que acabó convirtiéndose en el eje central del universo de The Boys, mostrando una etapa temprana marcada por la corrupción, los experimentos y el nacimiento de la maquinaria empresarial detrás de los superhéroes. El primer adelanto deja ver la estética retro y el enfoque satírico que caracterizarán esta nueva entrega de la franquicia.

Además de liderar el reparto, Jensen Ackles y Aya Cash también participarán como productores. El elenco contará además con Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith.

Paul Grellong ejercerá como showrunner y productor ejecutivo de la serie, mientras que Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes completan el equipo de producción ejecutiva.

Vought Rising formará parte de la expansión televisiva del universo de The Boys y se estrenará en exclusiva en Prime Video, donde también están disponibles el resto de series de la franquicia.