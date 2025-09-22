Antena 3 Logo Antena 3
Chris Briney, Lola Tung y Gavin Casalegno reaccionan a la pasional escena final de Belly y Conrad en El verano en que me enamoré

El último capítulo de la serie El verano en que me enamoré ha dejado reacciones de todo tipo entre los fans y los propios actores, quienes han hablado de la escena de pasión entre Lola Tung (Belly) y Chris Briney (Conrad).

Gavin Casalegno, Lola Tung y Chris Briney en la premiere en París de El verano en que me enamoré

Vídeo: Reuters | Foto: Akiva Griffith/ Prime Video

Candela Rabadán
Publicado:

El verano en que me enamoré ha llegado a su fin en formato serie, pero la historia no acaba ahí, ya que la autora y creadora, Jenny Han, ha confirmado que habrá una película que cerrará la saga.

El estreno del último episodio no solo ha dejado a los fans con la boca abierta, sino que también provocó reacciones muy comentadas entre el propio reparto durante la premiere en París.

La escena final, en la que Belly (Lola Tung) y Conrad (Chris Briney) se reencuentran apasionadamente en París mientras suena "Dress" de Taylor Swift, generó momentos de nerviosismo y risas entre los actores.

Lola Tung ha recordado la experiencia con humor: "Oh, en cuanto salí del baño, pensé: 'Gracias, chicos. ¡Adelante, Belly!'", contaba a Entertainment Tonight.

Por su parte, Gavin Casalegno (Jeremiah) bromeaba sobre su incomodidad: "Estuve así todo el tiempo", decía tapándose los ojos con las manos, "yo estaba como, no voy a ver esto. Jenny, ¿cuánto tiempo dura esto? Yo estaba mirando mi reloj".

Gavin Casalegno, Chris Briney y Lola Tung en la premiere en París de El verano en que me enamoré
Gavin Casalegno, Chris Briney y Lola Tung en la premiere en París de El verano en que me enamoré | Akiva Griffith I Prime Video

Jackie Chung, quien interpreta a la madre de Belly, también comentaba entre risas: "Las madres no tenemos que ver esto".

"Es solo otro día más en el trabajo", añadía Chris quitándole hierro al asunto.

Chris Brieny y Lola Tung en El verano en que me enamoré
Chris Brieny y Lola Tung en El verano en que me enamoré | Prime Video

Jenny ha hablado también sobre la elección de la música que acompañó la escena: "Sabía que quería usar Dress en la escena. Ya sabes, suele ser en las escenas emotivas donde ya sé lo que quiero hacer. No diría que inspiró la escena, pero sabía que era lo que quería para ella".

Aunque no hay fecha para el estreno de la película, Han ya ha adelantado que está trabajando en el guion.

