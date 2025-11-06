Millie Bobby Brown dice que no va a revelar el nombre de su hija mientras se sincera sobre la maternidad a los 21 años

Millie Bobby Brown, la joven estrella de Stranger Things, siempre ha mantenido su vida íntima en privado, como su boda con Jake Bongiovi, con quien se casó en 2024.

Al anunciar su compromiso, ella misma explicó que cree "que es importante guardar esas cosas, esos pequeños y preciosos momentos de la vida, muy cerca del corazón".

"Hay muy pocos momentos en la vida que solo se viven una vez. Y tener las opiniones y las miradas de todos fijas en eso me parece antinatural", dijo a WWDen 2023

Ese enfoque discreto ante la fama es coherente con la manera en que Millie plantea su maternidad respecto a su hija, a la que el matrimonio adoptó a finales de agosto de este 2025.

La actriz ha hablado abiertamente sobre cómo está viviendo esta experiencia y ha dejado claro que proteger la intimidad de su bebé es, por encima de todo, su prioridad.

En una entrevista con Vogue UK, Brown ha sido hermética al ser preguntada por su hija y ha señalado que no planea compartir detalles sobre ella, ni siquiera su nombre.

"No lo voy a hacer. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para que potencialmente algún día pueda compartirla ella misma", afirmaba con convicción.

La actriz, que creció bajo la mirada del público desde que era apenas una niña, ha reflexionado sobre las implicaciones de exponer a un hijo en los medios y en las redes sociales.

"No me corresponde a mí exponerla intencionadamente en contra de su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven, la apoyaremos", decía.

"Pero ahora mismo, como es tan pequeña… como padres, es nuestro trabajo protegerla de eso", ha afirmado.

Millie también ha compartido que sueña con tener una familia numerosa: "Realmente quiero una familia grande; nosotros somos cuatro hermanos, y él (Jake) también es uno de cuatro".

Sobre su pareja, la actriz no ha dudado en expresar su admiración y gratitud: "Estamos al 50% en todo. Por eso estoy tan agradecida de haber compartido esta vida con él; es simplemente el padremás maravilloso".

Con una madurez que sorprende a sus 21 años, Millie Bobby Brown demuestra que, más allá de su exitosa carrera en Hollywood, está comprometida con vivir la maternidad desde el amor, la protección y el respeto por la individualidad de su hija.