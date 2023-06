Jason Segel confiesa por qué fue "muy infeliz" durante las últimas temporadas de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Los actores de 'Cómo conocí a vuestra madre' parecen estar liberándose de las ataduras del qué dirán casi 10 años después del final de la serie.

La famosa sitcom sigue siendo recordada como una de las más legendarias de la televisión, y recientemente su protagonista Josh Radnor (Ted Mosby) escribió largo y tendido sobre la tóxica relación que había tenido con la seriey con su personaje a lo largo de los años.

Ahora le ha tocado el turno a Jason Segel, que dio vida a su compañero inseparable Marshall Ericksen. El actor, al que hemos visto en títulos de cine más mainstream que a Radnor desde entonces, también tuvo sus propios problemas en la sitcom.

Jason Segel y Alyson Hannigan en 'Cómo conocí a vuestra madre' | CBS

"Hubo un periodo en mi vida y mi carrera alrededor de los últimos años de 'Cómo conocí a vuestra madre' cuando las cosas estaban despegando en el cine y la TV, y todo el mundo me decía lo bien que iba y yo era muy infeliz", confiesa.

"Y entonces tuve que enfrentarme al porqué, ¿qué está mal de esta ecuación? Porque debería estar sintiendo que lo conseguí. [...] Creo que lo que me encontré es que es genial tomar la decisión de 'a joderla, hago lo que quiero', pero desafortunadamente hay todo un sistema de permisos instaurado donde la gente está en plan, 'No nos importa una mierda lo que quieras hacer'", reconoce riendo. "¡Bien por ti, tío!", recrea el actor en la Round Table de The Hollywood Reporter.

También reconoce que ver que el final de una serie donde había crecido como persona y como actor durante diez años no es fácil: "no sabía qué quería hacer después. Realmente me pregunté si de verdad podía ser suficientemente bueno para hacer drama".

"Acepté una película llamada 'The end of the tour' para interpretar a David Foster Wallace. El grado de dificultad de que no pareciera un sketch de Saturday Night Live, cuando te pones las gafas y la bandana y estás diciendo las frases, era muy alto. Además no tenía ningún sistema de preparación porque en la comedia te preparas de forma distinta", recuerda con humildad.

"Hubo mucha improvisación en la forma en la que trabajábamos, y eran partes de diálogo gordas. Y literalmente dije en mi cabeza, '¿qué haría Edward Norton?', tenía un coach de dialecto e hice todas estas cosas que escuché que tenías que hacer cuando eres un actor real. Pero tío, estaba aterrado", le cuenta a los demás invitados a la mesa.

Segel también se pronunció recientemente sobre la posibilidad de que su personaje tuviera una aparición en el spin-off de la serie, 'Cómo conocí a tu padre', que actualmente emite su temporada 2.

"No sabía eso", responde sobre la aparición sorpresa de Neil Patrick Harrisen la nueva serie.

"Pero esa gente cambió mi vida y yo haría cualquier cosa que me pidieran", asegura a a ET Canada.