"¿Está realmente muerto Fuegosol?": El destino real del dragón de Aegon respecto al libro y tras el 3x04 de La Casa del Dragón

La tercera temporada de La Casa del Dragón ha dado un vuelco inesperado que mantiene en vilo a los seguidores de la saga.

¡ATENCIÓN SPOILERS! Y es que en la serie ya se dio por muerto a Fuegosol, el majestuoso dragón de Aegon II, tras la Batalla de Reposo del Grajo, en la que también perdieron la vida Rhaenys Targaryen y su dragona Meleys.

En aquel combate de la segunda temporada, el autoproclamado rey sufrió el inesperado ataque de su hermano Aemond y su colosal dragona, Vhagar. Aunque la bestia dorada quedó completamente maltrecha en el suelo, el joven monarca se resiste a darla por muerta.

Sunfyre (Fuego sol), el dragón de Aegon en La Casa del Dragón | Max

Sin embargo, el estreno del capítulo 3x04 ha puesto en duda esas palabras. Durante su huida, Aegon II y Larys Strong hacen una parada en Reposo del Grajo y localizan el cuerpo de la bestia. Conmocionado, el monarca herido acaricia a su dragón y, pronunciando las pocas palabras que conoce en alto valyrio, asegura que sigue con vida: "Está vivo. Lo sé. Tiene que estar vivo".

Esta secuencia ha desatado un intenso debate, ya que la aparente muerte del dragón supondría una enorme desviación respecto a la obra Fuego y Sangre de George R. R. Martin.

El rey Aegon en La casa del dragón 2 | HBO Max

En la novela original, Fuegosol sobrevive gravemente herido tras su combate contra Meleys y, a pesar de que los hombres de la facción de los Negros intentan matarlo, logra defenderse y huir para reencontrarse más adelante con Aegon en Rocadragón.

¡Cuidado spoilers del libro! El papel de la bestia de Aegon es crucial de cara al desenlace de la Danza de los Dragones, ya que el rey ordena a Fuegosol devorar a la reina Rhaenyra Targaryen tras capturarla.

De confirmarse que el dragón realmente ha muerto en la serie de televisión, los creadores de la ficción de HBO estarían modificando sustancialmente un canon imprescindible que ya fue mencionado en la producción original de Juego de Tronos.