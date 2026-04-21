Jim Parsons no "echa de menos" a Sheldon Cooper y afirma que no volvería a The Big Bang Theory

The Big Bang Theory es una de las sitcoms más famosa de todos los tiempos. Gran parte de su éxito se debe a la interpretación de Jim Parsons quien encarnó magistralmente a Sheldon Cooper. Papel por el que llegó a ganar 4 premios Emmy.

Ahora, el actor ha acudido al programa The View donde le han pregunto si estaría dispuesto a volver a hacer en un reboot de la serie: "No creo que hiciera un reinicio".

"No puedo decir que lo eche de menos, en parte porque, especialmente después de 12 años en una serie de televisión donde escriben para este actor en particular, hay mucho de mí en eso. No la parte de genio, pero hay mucho de mí en eso".

"Hay muchas cosas sobre sus cualidades y sobre quién era él", afirma que todavía sigue en su propia personalidad consigo.

"Cuanto más tiempo pasa, más me sorprende que la gente me pregunte al respecto. No porque sea estúpido, sino porque pienso: Ah, tiene sentido, pero no lo había pensado. Pero siempre es muy bonito", dice sobre cómo la gente no ha olvidado a Sheldon.

Desde que terminó The Big Bang Theory Jim Parsons se ha centrado sobre todo en su faceta de actor de teatro, actualmente, presenta el musical Titanique de Broadway.