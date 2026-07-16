Perdidos copió los flashforward de la saga de terror Saw: "¡We have to go back!"

Uno de los mejores episodios de Perdidos copió su concepto de la saga Saw... y no lo digo yo, lo ha confesado su guionista.

A través del espejo, el último episodio de la tercera temporada, introducía por primera vez un flashforward, pero muy inteligentemente jugaba con las expectativas del espectador.

Y es que este flashforward se presentaba como hasta ahora se habían presentando los flashback, es decir, como unas escenas que nos mostraban en paralelo a la trama de la isla, de modo que asumíamos que era un flashback más.

Jack Shephard (Matthew Fox) en Lost (Perdidos) | ABC Studios

Pero hasta el final del episodio no teníamos ni idea de que eso que estábamos viendo en realidad pasaba en el futuro.

Damon Lindelof contó en una entrevista que esa "trampa" la copiaron de Saw 2, en la que se engaña al espectador para que crea que lo que ve sucede en el presente y luego resulta que es el pasado.

Así que viendo esa peli tuvieron la "inspiración divina", según Lindelof, de cómo introducir los flashforward en la serie de la mejor forma posible.

¡We have to go back!