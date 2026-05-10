Sally Field dice que Robin Williams "no era gracioso" en el rodaje de Señora Doubtfire: "Yo nunca me reía"

Uno de los papeles más recordados de Robin Williams es el de Señora Doubtfire (1993), donde daba vida a un padre divorciado que, al perder la custodia de sus hijos, se disfraza de una entrañable niñera para poder pasar tiempo con ellos.

La película fue un éxito rotundo y hoy en día sigue siendo una de las más queridas del actor fallecido en 2014. Además porque marcó a sus hijos en la ficción dándoles valiosas lecciones de vida.

Junto a él, la cinta la protagonizaron Pierce Brosnan y Sally Field, aunque, según ha contado la actriz, no le pareció nada divertido Williams en el set.

El reparto de Señora Doubtfire con Robin Williams | Gtres

"Yo nunca me reía, jamás", recordó Field en el programa de Stephen Colbert. "Y todos los demás se reían y le seguían".

La intérprete ha señalado también que Williams se sentía orgulloso de hacer reír a sus compañeros de reparto, pero que al ver cómo Sally se resistía a sus bromas, se frustró y no cesó en su empeño.

"En realidad, lo volvía loco. No tenía ninguna gracia. Simplemente no tenía ninguna gracia", ha recordado.

"Robin siempre intentaba hacerme reír de una forma diferente. Era tan poco gracioso. No te imaginas. Y luego, Pierce, el maravilloso Pierce Brosnan, estábamos sentados en una mesa del restaurante, e hizo un ruido como de pedorreta con el brazo. Y me morí de risa. Eso fue todo", ha rememorado.

Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan en Señora Doubtfire | Gtres

Sin embargo, en otra entrevista reciente con People, Field agradeció el gesto que Robin Williams tuvo en el rodaje cuando su padre estaba enfermo e internado en una residencia.

"En un momento dado, sufrió un derrame cerebral masivo, y recibí una llamada", reveló la a actriz sobre aquel momento en el que estaban a punto de grabar una escena.

El médico le dijo a Field que el cerebro de su padre "no funcionaba correctamente", pero que podían "mantener su corazón latiendo".

La actriz dijo que indicó al médico que se despidiera por ella y que le dejara morir. "No habíamos sido muy cercanos a mi padre, pero seguía siendo mi padre y yo era responsable de él", explicó sobre aquel momento del que se arrepintió.

Más tarde, Williams se percató que la intérprete no estaba bien y Field le contó lo que había pasado: "Mi padre acaba de morir, y fui yo quien dijo: 'Adelante, déjalo morir'".

Sally Field y Robin Williams en Señora Doubtfire | 20th Century Fox

"Y Robin se dio la vuelta y dijo: 'Eso es todo por hoy, chicos. Acabamos de terminar. Hemos terminado por hoy. Sacad algunas fotos de los niños y tal vez una de la Sra. Doubtfire, pero la Sra. Field se va a casa'".

Un ejemplo más de lo protector, sensible e intuitivo que era el actor con los que le rodeaban.