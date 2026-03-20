El reboot de Buffy que iba a traerla de vuelta… casi no tenía a Buffy: el detalle que pudo condenar la serie

El fallido regreso de Buffy, cazavampiros sigue generando titulares, y ahora han salido a la luz nuevos detalles que ayudan a entender por qué Hulu decidió cancelar el proyecto. Según el guion del piloto, la serie titulada provisionalmente Buffy: Nuevo Sunnydale, apenas contaba con la presencia de Buffy Summers.

El reboot, impulsado por Chloé Zhao, apostaba por una nueva protagonista: Nova, una adolescente de 16 años interpretada por Ryan Kiera Armstrong, que asumía el rol de nueva cazavampiros. Mientras tanto, Buffy, interpretada por Sarah Michelle Gellar, aparecía únicamente en la escena final del episodio… con una sola línea de diálogo.

Sarah Michelle Gellar y James Marsters en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

En esa escena, Buffy vivía una vida completamente alejada de su pasado, trabajando de forma anónima en una oficina en Nueva York bajo el nombre de "Anne Summers". Sin embargo, el guion dejaba claro que su tranquilidad no duraría mucho, cuando comenzaban a llegar misteriosos casos relacionados con Sunnydale.

La historia principal se centraba en Nova, que descubría sus poderes en un contexto donde la mitología de las cazavampiros ya era conocida. El piloto planteaba un nuevo grupo de personajes y una trama completamente renovada, con el regreso de amenazas tras los eventos del final de la serie original en 2003.

Este enfoque creativo podría haber sido uno de los principales problemas del proyecto. Según diversas fuentes, Hulu consideró que la serie no era lo suficientemente comercial, especialmente teniendo en cuenta las altas expectativas de los fans por ver de nuevo a Buffy como protagonista.

Buffy Cazavampiros | The WB

Además, el propio piloto habría presentado dificultades técnicas y narrativas. Fuentes cercanas aseguran que faltaba cobertura en algunas escenas, que el tono era demasiado "joven" y que las interpretaciones de los nuevos personajes no lograban el impacto esperado.

A pesar de todo, la relación entre Zhao y Gellar se mantuvo intacta. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, Zhao dejó claro que pese a que no le sorprendió que Hulu rechazara el proyecto, su respeto por este y por su protagonista eran reales.

"Lo pasé genial con Sarah, con todo el elenco y el equipo. Y nosotros, ante todo, nos consideramos los guardianes de la serie original", afirmó, aunque evitó responder directamente sobre el escaso tiempo en pantalla de Gellar en el piloto.

Reparto de 'Buffy, cazavampiros' | The WB

A todo esto se suma la polémica ya conocida en torno a la cancelación. Gellar ha señalado directamente a un ejecutivo de la plataforma por no comprender el material original, mientras que desde Disney han defendido la decisión asegurando que no cuestiona el talento del equipo creativo.

Con un enfoque que dejaba a Buffy en segundo plano y múltiples problemas en su desarrollo, el reboot de Buffy, cazavampiros se queda por ahora en el limbo, aunque el interés por la franquicia sigue vivo y no se descarta que el proyecto resurja en el futuro bajo un nuevo equipo creativo.