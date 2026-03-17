Sarah Michelle Gellar no se calla y señala al responsable de la cancelación del reboot de Buffy: "Eso lo dice todo"

Sarah Michelle Gellar ha desvelado por primera vez qué hay detrás de la cancelación del esperado reboot de Buffy, cazavampiros, un proyecto que llevaba años gestándose junto a la directora Chloé Zhao. La actriz, de 48 años, recibió la noticia en el momento menos esperado: justo antes de subir al escenario en el Festival SXSW para presentar su nueva película, Ready or Not 2: Here I Come.

"Estaba a punto de subir al escenario delante de todos los fans… Hulu había decidido no seguir adelante con el regreso de Buffy. Creedme, nadie se lo esperaba", ha explicado la actriz en unas declaraciones recogidas por People.

El proyecto, desarrollado durante años junto a Zhao y Searchlight Television, ya había dado pasos importantes. Incluso se llegó a grabar un episodio piloto que recuperaba al personaje de Buffy Summers y presentaba a una nueva cazadora interpretada por Ryan Kiera Armstrong. Para Gellar, la experiencia había sido especial. "Fue como retroceder en el tiempo", confiesa, destacando la conexión emocional con el personaje.

Sarah Michelle Gellar y James Marsters en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

La actriz también ha elogiado el rumbo creativo del reboot: "Me encantaba la dualidad de tener a esta nueva cazadora, más joven, y retomar la historia donde estaba Buffy ahora", explica, añadiendo además: "Ryan Kiera Armstrong es una superestrella. Me da mucha pena que nadie la vea como una asesina".

Sin embargo, Gellar ha dejado entrever que la cancelación no fue una simple decisión creativa, sino que hubo tensiones internas: "Teníamos un ejecutivo en la serie que no solo no era fan de la ficción original, sino que además se enorgullecía de recordarnos constantemente que nunca la había visto completa y que no era de su agrado", afirma. "¿Cómo se hace una serie tan querida con alguien a quien no le gusta?", ha añadido evidenciando la frustración del equipo.

Sarah Michelle Gellar en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

El momento en el que se produjo la cancelación tampoco ha ayudado. Gellar subraya que la llamada llega en un fin de semana clave, coincidiendo con el estreno de su película y con la presencia de Zhao en los Premios Oscar 2026 como nominada. "Eso lo dice todo", señala, dejando claro su malestar con la gestión de la situación.

La reacción de los fans no se ha hecho esperar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, tristeza y enfado, reflejando el enorme cariño que sigue despertando la serie más de dos décadas después de su final en 2003. Incluso algunos pidiendo la intervención de Dolly Parton, cuya productora estuvo detrás de la serie original.

A pesar del golpe, Gellar ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los seguidores. "Buffy es atemporal… ese legado sigue ahí y esto no lo disminuye", asegura, recordando que el impacto de la serie va más allá de cualquier reboot.

Aunque el regreso de Buffy, cazavampiros ha quedado paralizado por ahora, las palabras de Sarah Michelle Gellar dejan claro que el proyecto contaba con un fuerte respaldo creativo y emocional, y que, pese a la cancelación, la puerta no está completamente cerrada para el futuro de la icónica cazadora.