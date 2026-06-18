MAGGOTS FOR BRAINS
El vídeo de Cynthia Nixon a Olivia Rodrigo tras confesar que su nueva canción está inspirada en Miranda y Steve de Sexo en Nueva York
Olivia Rodrigo ha sacado disco y lo está petando en las listas, pero también se ha ganado el corazón de los seriéfilos nostálgicos con una referencia a Sexo en Nueva York. ¡Y el de su actriz!
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El nuevo disco de Olivia Rodrigo, 'you seem pretty sad for a girl so in love', está arrasando desde su lanzamiento hace unos días y ha creado un momento nostálgico inesperado con la serie Sexo en Nueva York.
Resulta que, cuando Olivia visitó el programa de Jimmy Fallon, terminó revelando que había una canción que estaba inspirada en la relación de Miranda y Steve, para muchos una de las mejores de Sexo en Nueva York en su recorrido.
"Me he enterado que hay una canción en el disco que está inspirada por Miranda y Steve de Sexo en Nueva York", comenta Jimmy.
"Yeah, en realidad hay varias canciones inspiradas por Miranda y Steve", coincide Olivia.
"Me encanta Sexo en Nueva York, es mi serie favorita. Creo que he visto como cada episodio tres veces, pero hay un momento... en plan, cuando Miranda y Steve van a volver juntos, y ella está llorando diciéndole 'Steve, cada vez que pasa algo gracioso, solo quiero contártelo'. Y recuerdo ver eso pensando, 'Oh Dios, tengo que escribir una canción sobre esto'".
Ahora que ya está fuera sabemos que esa canción es 'Maggots for brains', donde literalmente Olivia recita "Todo lo que es gracioso me gustaría poder contárselo".
Y Cynthia Nixon, la actriz de Miranda, no ha perdido la oportunidad de hacer un vídeo homenaje con la canción, la frase, y el gran momento de Miranda y Steve (y muchos otros de la pareja).
La cantante se ha quedado sin palabras al verlo y respondía en el post "omg" (oh dios mío), además de compartirlo en sus Stories orgullosa. Nixon a su vez le ha contestado asegurando "¡no te imaginas el honor que es para mí!".
Sin duda un momento muy especial para Olivia mientras continúa cosechando los éxitos de 'you seem pretty sad for a girl so in love'.
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