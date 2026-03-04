Los Bridgerton: El papel clave que tendrá Kate en la temporada de Eloise como protagonista

Jess Brownell, actual showrunner de Los Bridgerton, ha confirmado durante el estreno de la cuarta temporada en París que las dos próximas entregas de la serie estarán centradas en Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), aunque todavía no ha revelado cuál de las dos llegará primero.

En ese contexto, Brownell ha explicado en declaraciones a People que Simone Ashley podría volver a tener un peso destacado en la historia cuando se explore el arco narrativo de Eloise: "También me apasiona la relación entre Kate y Eloise. Es algo que me gustaría seguir investigando en el futuro", señala la showrunner.

Francesca y Eloise Bridgerton | Netflix

Por eso, Brownell deja claro que tiene planes para recuperar esa dinámica cuando llegue el momento: "Así que cuando finalmente llegue la temporada de Eloise, Kate es alguien a quien me interesará mucho tener cerca, si puedo".

Ashley protagonizó la segunda temporada de la serie junto a Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony Bridgerton. Desde entonces, ambos personajes han seguido apareciendo en la historia como una especie de mentores para los hermanos menores de la familia mientras estos viven sus propias historias de amor. Sin embargo, algunos fans mostraron su decepción por la escasa presencia de Ashley y Bailey en la primera parte de la cuarta temporada.

Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate) en 'Los Bridgerton' | Netflix

Brownell explica que esa decisión tenía un motivo narrativo claro: "Creo que para Benedict en particular, era importante que Anthony estuviera en otro lugar en la primera parte, para darle a Benedict un momento para lidiar con el peso de ser el segundo hijo que reemplaza al vizconde".

Según la showrunner, la ausencia temporal de Anthony permite explorar mejor el conflicto interno de Benedict mientras intenta asumir responsabilidades dentro de la familia.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton | Netflix

Aun así, Brownell deja claro que el matrimonio favorito de muchos fans no desaparecerá de la serie: "También me pareció increíblemente importante traer de vuelta a Anthony, porque la relación con Benedict es clave entre la primera y la segunda parte de la cuarta temporada".

Las declaraciones de la showrunner sugieren que Kate podría volver a tener un papel más destacado en el futuro de Bridgerton, especialmente cuando la historia se centre en la evolución de Eloise dentro del universo de la serie.