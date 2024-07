Tom Glynn-Carney se sincera sobre el destino de Aegon Targaryen en La Casa del Dragón: "Todavía no estoy muerto"

Si todavía no has visto el 2x05 de La Casa del Dragón ¡CUIDADO! Este artículo contiene SPOILERS . El tan esperado episodio 5 de la serie ha llegado, revelando las secuelas de la impactante batalla de Reposo del Grajo que vimos en el episodio anterior. En este enfrentamiento épico, el Rey Aegon II, interpretado por Tom Glynn-Carney, y su dragón Sunfyre se enfrentaron a un destino incierto tras caer al suelo, una caída provocada por la posible traición de su hermano Aemond.

Este nuevo episodio no solo explora las repercusiones de esa brutal batalla aérea, como el trágico final de la princesa Rhaenys Targaryen, sino que también profundiza en las complejas dinámicas entre los personajes y el vacío de poder que deja el moribundo Aegon. En una reciente entrevista con Deadline, Tom Glynn-Carney, ha ofrecido más detalles sobre el futuro incierto de su personaje y los desafíos de interpretar a un rey en conflicto por el trono.

Cuando se le pregunta si es él quien yace en la cama mientras le quitan el acero valyrio quemado del cuerpo, Glynn-Carney ha respondido con humor: "Ciertamente soy yo. Digo una palabra... a menos que los muertos puedan hablar". Así que como el actor asegura: "Todavía no estoy muerto".

Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen en La Casa del Dragón | Max

Debido a que Aegon no tuvo nada que hacer cuando inició la lucha, Glynn-Carney ha reflexionado sobre las cualidades y limitaciones de su personaje en combate: "Siempre supimos que él no era el guerrero valiente e intrépido que son muchos otros personajes de la serie. Sus puntos fuertes están en otras partes. Y creo que él era consciente de ello. Así que, al comenzar, necesitaba saberlo por sí mismo y encontrar un mecanismo de defensa para poder demostrar a la gente que no era débil ni inútil, que su madre le había recordado amablemente que era así".

Respecto a la percepción de Criston sobre Aemond cuando este acaba la batalla al lado de Aegon de forma sospechosa, el actor ha comentado: "Criston definitivamente ve a Aegon en el suelo y a Aemond cerca de él con su espada desenvainada. Así que puede formarse su propia opinión sobre las intenciones de Aemond, lo que aún no está claro ni siquiera para mí. No estoy seguro de que la historia estuviera ahí. Podría haber varios desenlaces".

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en el 2x05 de La Casa del Dragón | Max

La evolución de Aegon y Aemond es intrigante, considerando que su padre el Rey Viserys I era un hombre noble y justo. Glynn-Carney también ha reflexionado sobre ello: "No lo sé. Quiero decir, tienen sangre Targaryen corriendo por sus venas, así que habrá un elemento de locura en alguna parte. Creo que si hubieran tenido una educación diferente y una experiencia de infancia diferente, las cosas podrían haber sido distintas. Si hubieran tenido el tratamiento que recibió Rhaenyra, por ejemplo, sus vidas podrían ser diferentes. Ella era la niña de oro. Ella llegó primero. Era la que tenía la foto en la nevera. Así que sí, creo que en muchos sentidos son producto de su historia y su educación. Pero, de nuevo, también están malcriados. Nunca han tenido que trabajar por nada y eso puede tener sus efectos. Esa es probablemente una pregunta para un psicólogo, no para mí".

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en La Casa del Dragón | Max

Por último, el actor ha compartido su experiencia interpretando al controversial Aegon: "¿Quién quiere ser querido? ¿Dónde está la diversión en eso? Creo que es genial interpretar a alguien como Aegon porque es muy impredecible. Es muy volátil. No es solo alguien que no le gusta a la gente. Es un caso trágico. Es una tragedia total y absoluta de persona, y siento una pena profunda por él. Y supongo que es por eso que he querido investigar sus vulnerabilidades, sus fragilidades y su infantilismo, todas las cosas que le faltan en su vida y que de alguna manera influyen en sus decisiones, que le han dado cierta reputación. Hay mucho que analizar en él. Es mucho más complejo que un simple personaje desagradable".

Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen en La Casa del Dragón | Max

Tom Glynn-Carney ha revelado las vulnerabilidades y motivaciones de Aegon, mostrando que su personaje sigue vivo y es más complejo de lo que parece. Su interpretación añade profundidad a la serie, prometiendo más drama y sorpresas al menos a corto plazo en los próximos episodios de La Casa del Dragón.