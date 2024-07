La actriz de Rhaenys se sincera tras su decisión "kamikaze" en La Casa del Dragón y cómo lo vivió: "Devastada y muy triste"

Este artículo contiene SPOILERS del 2x04 de La Casa del Dragón. Este episodio de la nueva temporada de la serie ha llegado cargado de emoción, ofreciendo una épica batalla al final del episodio que ha terminado con la muerte de Rhaenys Targaryen, La Reina que nunca fue.

Rhaenys vuela a la batalla en nombre de la reina Rhaenyra y la alianza negra, sin saber que ha caído en una trampa preparada por Ser Criston Cole y Aemond con Vhagar, agravada por la llegada inesperada de Aegon II con su dragón Luz Solar. En medio de la batalla aérea, cuando parece que podría regresar victoriosa, Rhaenys le dice a su dragón: "Ataca, Meleys" volviendo a la lucha. Sin embargo, Vhagar muerde a Meleys del cuello y acaba estrellándose junto a su ama contra el castillo.

Recientemente, en una entrevista con ELLE.com, Eve Best, quien encarna a Rhaenys Targaryen en la serie, ha hablado sobre su último episodio en la serie y sobre la muerte de su personaje. La actriz ha hablado sobre el impacto de la escena: "En mi carrera hasta ahora, he muerto de muchas maneras diferentes. Me han quemado, me han estrangulado, me han colgado, me ha mordido una serpiente venenosa. Es triste. Pero nunca me he caído de un dragón. No creo que eso pueda superarse, en realidad. Es bastante sensacional".

Best también ha revelado sus sentimientos sobre el final de su personaje: "Estaba devastada, en realidad, por ella. Y obviamente, por mí, muy triste por tener que irme en este momento". La actriz ha reflexionado sobre la naturaleza inevitable de las muertes en Juego de Tronos y La Casa del Dragón: "Cuando aceptas un trabajo en Juego de Tronos o La Casa del Dragón sabes que está escrito que es probable que te vayas en algún momento, porque esa es la naturaleza de la bestia".

También se ha detenido para hablar sobre la relación entre Rhaenys y Rhaenyra: "Ella está dispuesta a sacrificarse porque creo que sabe perfectamente que esta es una misión kamikaze. En este momento, creo que es tácito pero muy importante de aceptación y homenaje. En realidad, es muy samurái. Es un honor entre las dos mujeres, algo que hasta ahora siempre ha sido muy complicado. Hay mucha tensión entre ellas. Aunque en la superficie hay apoyo y una enorme cantidad de orientación y sabiduría, sigue habiendo una especie de tensión, que es su turbio pasado, la historia no contada de la muerte de Laenor y todo eso. En ese momento, para mí fue muy importante que Rhaenys dijera: 'Estamos bien y la pizarra está limpia'".

Rahenys Targaryen y Corlys Velaryon | Max

Finalmente, Best ha compartido sus sentimientos sobre la evolución de su personaje y la conexión de Rhaenys con su compañero de batalla, su dragón Meleys: "Su arco ha sido de absoluta fortaleza sobre fortaleza tras fortaleza, y cavando más y más y más y más y más profundo, y lidiando con pérdida tras pérdida tras decepción tras dolor, a medida que todo se acumula. Ella se ha aferrado a todo, y creo que nunca ha dejado que nadie lo vea excepto Meleys", dice.

"En ese momento en el que está haciendo la declaración samurái de, 'nos vamos a la batalla ', y conectando con el dragón, es solo un pequeño momento cuando ves su vulnerabilidad. Y yo pedí esto. Era muy importante que hubiera una conexión con Meleys, que vieras al dragón responder y que se están cuidando el uno al otro en ese momento. Porque al final, esa es la relación. Ella está teniendo todas estas dificultades con su estúpido marido que se ha ido y ha hecho sus tonterías. Y no se están comunicando adecuadamente en este punto. Y Meleys, su dragón, es en última instancia su único amigo".

La actriz ha concluido describiendo la experiencia de grabar la escena de la muerte: "Parte de lo devastador de grabar toda la secuencia de la muerte fue ver a Meleys hecha trizas y sentir que, de alguna manera, la había defraudado o traicionado de alguna manera. Simplemente el horror de ver a esta valiente bestia, criatura, otro yo siendo destruido. Todo eso estaba en mi cabeza, por supuesto".

Al final de la grabación, Best llevó champán al set para una pequeña celebración al finalizar su rodaje: "Fue encantador y triste, y todas esas cosas. Parte de la descripción del trabajo como actriz es aceptar y simplemente dejar ir".

Y así como Eve ha dejado ir a Rhaenys, ahora son los fans de La Casa del Dragón quienes tienen que hacerlo también, diciendo adiós a La Reina que nunca fue.