¿Qué ha hecho Daemon tan grave contra los Señores de los Ríos? El porqué de su enfado y qué significa para La Casa del Dragón

La Casa del Dragón nos sigue haciendo vibrar con cada capítulo y el 2x05 no se ha quedado atrás. Pero, si aún no lo has visto, CUIDADO porque este artículo contiene spoilers .

En este episodio, Daemon Targaryen enfrenta una tensa situación con los señores de las Tierras de los Ríos, lo cual tiene repercusiones significativas para la trama de la serie. Tras sufrir varias tensiones con Rhaenyra, quien ponía en duda la lealtad de su marido, Daemon montó a Caraxes para ir a tomar Harrenhal, uno de los castillos más imponentes de Poniente, aunque en mal estado, y con una ubicación estratégica crucial.

Esta fortaleza es ideal para reunir un ejército y preparar un ataque a Desembarco del Rey. Sin embargo, desde su llegada, Daemon ha enfrentado diversos desafíos tanto internos como externos. Daemon está siendo acosado por sueños y delirios de Rhaenyra, Laena Velaryon y su madre, lo que lo lleva a cuestionarse profundamente. Como suele hacer, responde a sus complejas emociones con furia e imprudencia, y el rey regente comienza a proclamarse rey, insinuando en parte una separación de Rhaenyra.

Al final del episodio, los señores de las Tierras de los Ríos llegan a Harrenhal para condenar a Daemon, lo que puede resultar un tanto confuso debido a que nunca deja claro cuál es su plan. Willem Blackwood afirma que luchará por Daemon si le prometen acciones contra los Bracken, contra quienes combatieron en La Batalla del Molino Ardiente debido a su enemistad centenaria. Cuando estos últimos rechazan la oferta de Daemon de rendirse y se declaran a favor de los Verdes, Daemon sugiere sutilmente a Willem que utilicen métodos alternativos para doblegar su voluntad, indicándole básicamente que cometa crímenes de guerra en su nombre.

Durante el episodio, fuera de pantalla, los Blackwood lanzarían ataques atroces en territorio Bracken, secuestrando mujeres y niños para pedir rescate a cambio de la lealtad de los Bracken a Daemon. Este acto brutal provoca una seria reacción en las Tierras de los Ríos, que valoran mucho su honor.

La trama de Harrenhal en la serie se centra en darle a Daemon algo que hacer esta temporada, ya que gran parte de su historia en la segunda temporada de La Casa del Dragón es original de la serie, debido a que en el libro Fuego y Sangre, las Tierras de los Ríos se alinean con Rhaenyra Targaryen desde el principio, y no hay conflicto en Harrenhal que Daemon deba resolver.

Esto deja muchas preguntas para el futuro, ya que la serie de La Casa del Dragón se desvía del libro y no se pueden prever las historias que cambiarán. La reacción de los señores de los Ríos es significativa, y Daemon necesita encontrar una forma de cambiar las cosas si los Negros quieren tener un ejército en Poniente.

Tras perder el respaldo en las Tierras de los Ríos, Daemon se encuentra en una situación crítica. La posibilidad de acudir a Rhaenyra parece remota, lo que sugiere que el resto de la segunda temporada podría enfocarse en Daemon intentando convencer a los señores de las Tierras de los Ríos de unirse a su causa, mientras junto a la bruja de Harrenhal, Alys Rivers, reconsidera su postura y comprende la importancia de Rhaenyra en el futuro de Poniente.