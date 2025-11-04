Reese Witherspoon revela los sentimientos de Jennifer Aniston por Brad Pitt 20 años después de la ruptura

Aunque la amistad entre Jennifer Aniston y Reese Witherspoon se ha fortalecido en los últimos años gracias a la serie que coprotagonizan, The Morning Show, su vínculo se remonta a mucho antes.

Ambas se conocieron en el año 2000, cuando Witherspoon participó como actriz invitada en Friends, interpretando a Jill Green, la hermana menor de Rachel Green, el icónico personaje de Aniston.

Y como buena amiga, Reese también sabe esquivar con elegancia las inevitables preguntas sobre la vida sentimental de su compañera.

En una reciente entrevista, a Witherspoon le han preguntado sobre la eterna curiosidad que despierta la relación de Aniston con Brad Pitt, y su respuesta no solo ha demostrado el profundo vínculo entre ambas, sino también ha intentado poner fin a las especulaciones sobre una historia que ya acabó y que parece interminable para Jennifer.

"Ella no es quien la gente piensa que es, como si se aferrara a cosas del pasado. Ella no se aferra a cosas del pasado", decía la actriz en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

"No está suspirando por Brad Pitt", añadía el anfitrión a la respuesta de Reese.

La actriz de Una rubia muy legal también ha elogiado la capacidad de Aniston para mantener relaciones cordiales con personas de distintas etapas de su vida que han podido ser mediáticas y complicadas de cara al ojo público.

"Y, por cierto, en su 50 cumpleaños, una de las mayores pruebas que puedo dar de lo maravillosa persona que es, es que estaban allí personas de su adolescencia, personas de sus veinte años, personas que trabajan en su casa, todos sus exmaridos y exnovios", contaba la actriz.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston | Getty

"Es una persona con una gran integridad espiritual", decía sobre su amiga. "Es muy cálida y acogedora. Es como una gran anfitriona. Te invita a pasar. Es muy amable y simpática".

"Creo que yo soy más bien un poco nerd", ha señalado afirmando que ella y Jennifer son personas "muy diferentes".

Aunque Witherspoon evitó entrar en detalles sobre la vida sentimental actual de Aniston, la actriz de Friends ha confirmado su relación con el coach e hipnoterapeuta Jim Curtis, con una publicación en Instagram para el cumpleaños de Curtis en la que lo llamaba "mi amor".