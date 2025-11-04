Reese Witherspoon confiesa que sufrió depresión posparto al ser madre a los 23 años: "Fue realmente terrible"

Reese Witherspoon se convirtió en madre a una edad muy temprana, con tan solo 23 años, al dar la bienvenida a su primera hija, Ava Phillippe, fruto de su relación con el actor Ryan Phillippe.

Aunque ese fuese uno de los momentos más importantes y felices de su vida, también le pasófactura emocionalmente.

Witherspoon ha admitido en una entrevista con Harper's Bazar que el proceso del posparto la dejó con profundos estragos emocionales y que sufrió una depresión a causa de ello.

Según contaba, la actriz entró en un ciclo de tristeza y agotamiento que no esperaba, algo que dice que "fue realmente terrible".

"Durante los primeros seis meses, experimenté una mezcla de felicidad y depresión. Lloraba constantemente, pasaba las noches en vela, estaba agotada", ha explicado.

La actriz, que también es madre de Deacon Phillippe, de 22 años, y Tennessee James Toth, de 13, ha contado que parte del miedo provenía de antecedentes familiares, y es que su madre había sufrido depresión, al igual que ella misma, durante su adolescencia.

Además, la intérprete de Una rubia muy legal ha dicho que se sintió "abrumada" por la gente que le decía cómo criar a su hija: "Es difícil ser madre joven".

Witherspoon ha aprovechado para subrayar la importancia del apoyo profesional: "Yo tenía los contactos y los medios para acudir a un médico, a un especialista en salud mental, pero mucha gente no. Luchan solos y lo ocultan".

Reese Withersppon con su hija Ava Phillippe | Getty Images

Reese también ha hablado sobre cómo esto afectó a su trabajo y ha reconocido que el impacto fue positivo, en cuanto a su éxito: "Me estresé muchísimo por mi trabajo, y eso me llevó muy, muylejos".

"Mi ansiedad y mi perfeccionismo me dan recompensa. Pero me estoy haciendo mayor y empiezo a aceptar que soy suficiente", decía.

"Es decir, he tenido muchísima suerte, grandes oportunidades laborales y he trabajado con algunas de las personas más maravillosas del mundo", ha añadido.

Ava Philippe, que ya tiene 26 años, no solo ha heredado los rasgos físicos de su madre sino también el carisma, y es que la joven ha debutado en la interpretación en la serie Doctor Odyssey en abril de este 2025.