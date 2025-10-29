Christopher Schwarzenegger marca músculos como su padre tras su gran pérdida de peso y lo pillan besando a su nueva novia

Christopher Schwarzenegger, el hijo menor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, continúa sorprendiendo con su notable transformación física. Desde 2019, el joven de 28 años ha trabajado de forma constante en su bienestar, logrando perder alrededor de 14 kg y ganar masa muscular.

En mayo reveló que uno de los cambios clave fue eliminar el pan de su dieta durante la Cuaresma, aunque aseguró que todavía no se considera en la etapa "después" de su proceso, ya que sigue enfocado en mejorar su salud y forma física.

Christopher Schwarzenegger | Cordon Press

Este nuevo estilo de vida se ha hecho aún más evidente durante una salida familiar en Brentwood, California, donde Christopher ha sido fotografiado luciendo una camiseta sin mangas blanca y pantalones cargo que resaltaban su musculatura.

Además, el joven ha sido visto su nueva novia caminando de la mano y besándose mientras visitaban un campo de calabazas junto a su hermana Katherine Schwarzenegger y su cuñado, el actor Chris Pratt.

Su pareja vestía una camiseta de la universidad de Michigan, la de Christopher, un gesto que ha sido tomado como cariñoso e íntimo.

En meses anteriores, ambos ya habían sido vistos juntos durante otra escapada familiar al lago, pero con este beso la relación queda más que confirmada.