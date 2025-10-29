Un joven Johnny Galecki apareció en Sé lo que hicisteis el último verano antes de triunfar en The Big Bang Theory

Durante doce temporadas, Johnny Galecki se ganó el cariño del público dando vida a Leonard Hofstadter en la exitosa serie The Big Bang Theory. Con su mezcla de inteligencia, ternura y humor, el personaje del físico experimental conquistó a millones de espectadores en la década del 2010.

Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá de la comedia que lo lanzó al estrellato internacional, y es que antes de convertirse en el adorable vecino de Penny, Johnny ya había comenzado su carrera en Hollywood.

Años antes de The Big Bang Theory, el actor participó en una de las películas de terror más emblemáticas de los años noventa, Sé lo que hicisteis el último verano en 1997.

En la cinta interpretó a Max Neurick, un joven pescador que se ve envuelto en el oscuro secreto de los protagonistas y termina siendo una de las primeras víctimas del asesino que aterroriza al grupo.

De hecho, la muerte de su personaje, según cuenta The Trivial Dude TikTok, fue añadida en escenas que se grabaron después de la cinta para mostrar al espectador que el asesino no era simplemente una amenaza entre las sombras sino que suponía peligro de muerte "tangible".

Hoy, más de 25 años después, la saga de Sé lo que hicisteis el último verano ha vuelto a cobrar vida con otro asesino en serie que aterroriza a una nueva generación, pero con algunos rostros conocidos de la película original, que regresan para cerrar viejos capítulos.

Johnny Galecki en Sé lo que hicisteis el último verano (1997) | Sony Pictures

Pero esta no es la única película de este género en la que Galecki ha participado, también formó parte de la tercera entrega de la saga de terror The Ring (2017).

En esta película interpretó a Gabriel Brown, un profesor universitario que, movido por la curiosidad científica, comienza a investigar la misteriosa cinta maldita que causa la muerte de quienes la ven siete días después.

Fascinado por el fenómeno, Gabriel crea un experimento con sus alumnos para estudiar sus efectos, sin imaginar que desencadenará una nueva ola de terror.