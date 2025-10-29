Lily Allen considera "horrible" su vuelta a las citas tras la ruptura con David Harbour: "No son como la persona que echo de menos"

Lily Allen y David Harbour empezaron su historia de amor en 2019, después de conocerse a través de la exclusiva aplicación de citas Raya. Sin embargo, la relación terminó abruptamente a principios de año cuando, tras cuatro años de matrimonio, la cantante descubrió que su marido seguía formando parte de la app en cuestión. Así, a principios de año, se separaron.

Todo parecía haber concluido sin grandes males para ninguno de los dos; no obstante, el pasado 24 de octubre, Lily publicaba su nuevo álbum West End Girl. Su quinto disco de estudio fue considerado rápidamente como un estallido contra el actor, donde múltiples letras hacían referencia directa a los problemas que hubo en la relación.

David Harbour y Lily Allen | Gtres

Ahora, Lily ha querido hablar de su situación sentimental actual. Y es que, cuando en una entrevista le han preguntado sobre si estaba saliendo con alguien, la cantante ha respondido con un misterioso "quizás". Aunque, nueve meses después de la ruptura, su vuelta a las aplicaciones de citas no parece estar siendo especialmente satisfactoria.

"Son horribles, sobre todo si estás pasando por un desamor", ha comentado Lily sobre las apps: "No hay nada más deprimente que ver a cientos de personas que no se parecen en nada a la persona que echas de menos". De hecho, ha querido recrear su experiencia en la búsqueda de pareja a través de dichas plataformas: "No es él, no es él, no es él".

También ha detallado qué espera de una nueva relación: "No pretendo salir con otra persona famosa". Pero, dado el status de la cantante, esto no es algo sencillo, menos todavía en su país natal: "Cuando estoy de cita con otras personas hay una barrera, no tanto aquí como en Inglaterra, porque es una primicia salir conmigo".

David Harbour y su mujer Lily Allen | Getty

Finalmente, Lily revela que "ha tenido una buena racha con las aplicaciones, pero después de un tiempo son muy malas para el cerebro, porque siempre estás buscando otra", calificándolas como "la pescadilla que se muerde la cola". Así, concluye: "No tengo ahora mismo ninguna aplicación para ligar en el móvil"; aunque acto seguido, el entrevistador de Interview le pregunta si está en Raya y ella responde con un contundente "sí".

Sea como sea, Lily Allen parece estar trabajando en ella misma para superar la relación con David Harbour. El actor no ha hecho declaraciones sobre su nuevo álbum, pero sí ha sido visto con las hijas de la artista cuando su madre publicaba el disco. Por lo que, a pesar de las letras de sus últimas canciones, ambos podrían estar tratando de naturalizar la ruptura y seguir con su vida.