'Succession': Sarah Snook explica por qué Shiv se rinde tan rápido a la decisión de sus hermanos

Capítulo a capítulo, 'Succession' se va acercando a su final y sin dejar a nadie indiferente.

Su episodio 4 ha lidiado con los acontecimientos posteriores a lo ocurrido con el patriarca Logan Roy, y si aún no lo has visto aquí encontrarás spoilers .

Después de varias conversaciones cruzadas, un papel con el nombre de Kendall subrayado o tachado y la 'presión' de los dos hermanos, Siobhan Roy acepta quedarse una vez más al margen para que Kendall y Roman sean co-CEOs de la compañía... temporalmente.

Escena de 'Succession' | HBO Max

Aunque le juran que no "la van a j*der" y que serán socios igualitarios cuando todo se calme, tranquilidad no hay en el ambiente, y sorprende que Shiv se rinda tan rápido.

Así se lo comentaba la presentadora del podcast oficial de la serie, en el que ha participado Sarah Snook para este capítulo.

"Sí, creo que a ver... es el caso de haberse quedado sin opciones, y en el espacio de estar en esa especie de duelo, sufriendo la pérdida, y se ve un poco arrinconada en plan, 'bueno si no estás en el equipo, ¿en qué equipo estás?'. Y en ese momento, no está en el equipo de Tom, desde luego, realmente no tiene muchos sitios a las que acudir", explica Sarah, para entender mejor a su personaje.

"Para Shiv siempre es como, '¿qué me va a beneficiar a corto plazo y qué me va a beneficiar a largo plazo?'".

La presentadora también le pregunta por qué cree que siempre es Shiv la que acaba tan sorprendida o decepcionada "siendo la más inteligente de ellos, probablemente".

A lo que Sarah reflexiona: "Sí, creo que tiene que ver con la esperanza. Ya sabes, no importa lo poco que nos gusten nuestros padres o nuestra situación familiar, siempre hay una esperanza de que se pueda resolver. Quiero decir, se supone que debería ser el vínculo más fuerte, unos fundamentos con los que poder contar. E intuitivamente, ligado a eso, está la esperanza de que lo será".

'Succession' seguirá estrenándose cada lunes en HBO Max hasta su final definitivo.