'Succession': El nombre de Kendall, ¿subrayado o tachado? Un experto en caligrafía lo analiza

'Succession' está dejando el listón muy alto en su temporada final y cada episodio deja al espectador al borde del asiento.

En su capítulo 4 la familia Roy ha lidiado con las consecuencias del giro ocurrido en el 3, y si no te has puesto al día no sigas leyendo si no quieres saber spoilers .

El grupo ejecutivo de Royco y los hijos de Logan Roy se han disputado (con el muerto caliente) el timón de la compañía en estos tiempos tan difíciles. El capítulo ha dejado momentos memorables como el hachazo de verdad a Tom por parte de Karl, o Gregg creyendo que Logan lo quería como número 2 de la empresa.

Pero lo más comentado sin lugar a dudas ha sido el trozo de papel dejado por el magnate, en el que había tachado o subrayado el nombre de su hijo, Kendall Logan Roy, como su sucesor.

El debate continúa online y miles de fans se dividen entre los que piensan que lo quiso tachar o subrayar, y Bustle ha publicado una entrevista con un experto forense en analizar documentos legales.

Kevin P. Kullbacki deja claro en primer lugar que sería fundamental saber en qué estado de salud y capacidades se encontraba Logan cuando escribió y/o modificó el papel, pues su pulso, por ejemplo, podría decir mucho sobre el gesto de subrayado.

"Desafortunadamente, no hay estudios científicos sobre subrayado versus tachado para poder aportar más información concreta. Simplemente, si esto fuera una situación real, ningún experto cualificado podría tener una opinión científica sobre cuál era la intención", asegura.

"Y al no saber cuándo se añadieron [las anotaciones a lápiz] no sabemos el nivel de sus capacidades, o si su habilidad para escribir había disminuido, y que el mero acto de hacer una línea con precisión fuera una tarea difícil. Básicamente, hay demasiadas cosas que sabemos que no sabemos en este escenario que no se puede llegar a una determinación clara", concluye.

Los fans también han apuntado a una tercera posibilidad bastante llamativa, y es que, como "hipotetizaban" momentos antes, Frank, Karl y Gerri hayan manipulado o cambiado el documento pues llegaron a referirse a que "la pequeña princesa" se lo llevaba todo, y suena raro que hablasen de Kendall.