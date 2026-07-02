Salen a la luz trágicos nuevos detalles de la muerte de James Ransone de The Wire meses después de su suicidio

James Ransone fue uno de los rostros más recordados de la segunda temporada de The Wire, donde dio vida a Ziggy Sobotka. A lo largo de su carrera también participó en producciones como It: Capítulo 2, The Black Phone, Generation Kill o Bosch. El intérprete falleció tras quitarse la vida el pasado diciembre a los 46 años y ahora han trascendido nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Según informa la autopsia del Departamento del Forense del Condado de Los Ángeles recogida por TMZ, el actor no dejó ninguna nota antes de morir. El informe también señala que, poco antes de su fallecimiento, había declarado que "quería suicidarse" y había solicitado ser trasladado a un hospital por motivos relacionados con su salud mental. En la vivienda se localizaron medicamentos con receta, mientras que los investigadores no encontraron indicios de la participación de terceras personas.

El actor James Ransone con su mujer | Instagram skippermcphee

Estos nuevos datos llegan varios meses después de que se confirmara oficialmente que la muerte del intérprete había sido un suicidio. Ransone había hablado públicamente en distintas ocasiones sobre sus problemas de adicción en el pasado y sobre las dificultades de salud mental que había afrontado durante buena parte de su vida, asegurando que llevaba sobrio desde 2006.

El actor deja a su esposa, Jamie McPhee, y a sus dos hijos. En los últimos meses, su viuda ha compartido varios mensajes en redes sociales agradeciendo el apoyo recibido por familiares, amigos y seguidores mientras afronta el duelo por la pérdida del intérprete.